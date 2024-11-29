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Невестка Трампа показала, как семья праздновала День благодарения

29 ноября 2024 16:14
Мария Покровская - Редактор
Невестка Дональда Трампа показала фото из роскошного Дня благодарения с семьей
Эрик Трамп с женой и детьми. Фото: instagram.com/laraleatrump
Мария Покровская - Редактор

Невестка новоизбранного президента США Дональда Трампа, продюсер Лара Трамп, поделилась кадрами с семьей. Знаменитость показала, как они отметили День благодарения.

Фотографиями жена Эрика Трампа поделилась в своем Instagram.

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По случаю праздника знаменитая семья устроила торжественный прием в резиденции Трампа-старшего Мар-а-Лаго во Флориде. На праздновании присутствовали будущий президент, его дети и внуки, а также почетные гости.

Средний сын Трампа и его жена пришли вместе со своими двумя детьми — сыном Эриком Люком и дочерью Кэролайной.

Лара Трамп с сыном
Лара Трампа с сыном. Фото: instagram.com/laraleatrump
Дочь Эрика Трампа
Дочь Эрика Трампа. Фото: instagram.com/laraleatrump

Также на одном из фото Лара с улыбкой позировала рядом со своей золовкой, Тиффани Трамп.

Лара и Тиффани Трамп
Лара и Тиффани Трамп. Фото: instagram.com/laraleatrump

Отдельное сообщение благодарности жена Эрика посвятила своему свекру. Лара опубликовала фото, где счастливый политик позирует рядом со своими внуками.

"Невероятно благодарны дедушке, по многим причинам", — написала невестка Трампа.

Дональд Трамп с внуками
Дональд Трамп с внуками. Фото: instagram.com/laraleatrump

Напомним, актриса Джессика Альба очаровала фото с мужем и тремя детьми в День благодарения.

Также дочери Брюса Уиллиса показали, как встретили праздник с тяжелобольным отцом.

Дональд Трамп соцсети семья зарубежные звезды День благодарения

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