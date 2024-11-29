Невестка Дональда Трампа показала фото из роскошного Дня благодарения с семьей

Невестка Трампа показала, как семья праздновала День благодарения
Невестка новоизбранного президента США Дональда Трампа, продюсер Лара Трамп, поделилась кадрами с семьей. Знаменитость показала, как они отметили День благодарения.
Фотографиями жена Эрика Трампа поделилась в своем Instagram.
Лара Трамп показала кадры со Дня благодарения
По случаю праздника знаменитая семья устроила торжественный прием в резиденции Трампа-старшего Мар-а-Лаго во Флориде. На праздновании присутствовали будущий президент, его дети и внуки, а также почетные гости.
Средний сын Трампа и его жена пришли вместе со своими двумя детьми — сыном Эриком Люком и дочерью Кэролайной.
Также на одном из фото Лара с улыбкой позировала рядом со своей золовкой, Тиффани Трамп.
Отдельное сообщение благодарности жена Эрика посвятила своему свекру. Лара опубликовала фото, где счастливый политик позирует рядом со своими внуками.
"Невероятно благодарны дедушке, по многим причинам", — написала невестка Трампа.
Напомним, актриса Джессика Альба очаровала фото с мужем и тремя детьми в День благодарения.
Также дочери Брюса Уиллиса показали, как встретили праздник с тяжелобольным отцом.
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