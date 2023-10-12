Невтішні новини: друг Брюса Вілліса розповів про його стан

Актор Брюс Вілліс. Фото: instagram.com/brucewillisbw

Здоров'я 68-річного Брюса Вілліса погіршується. Про його стан і симптоми розповів друг і колега Гленн Гордон Керон, який у 80-х роках минулого століття створив зірковий ситком Брюса "Місячне світло", а зараз залишається його близьким другом.

Поганими новинами Керон поділився в інтерв'ю New York Post.

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Втрачає любов до життя і мовні навички

Минулого року Брюс Вілліс пішов із шоу-бізнесу через боротьбу з афазією головного мозку, яка спричиняє погіршення мовних здібностей. В березні цього року його сім’я оголосила, що хвороба прогресувала і йому поставили діагноз лобно-скронева деменція.

Нещодавно в гості до Брюса Вілліса завітав його друг, письменник Гленн Гордон Керон. Він залишився під враженням після спілкування з актором і розповів про це в інтерв'ю.

Письменник Гленн Гордон Керон. Фото: GC Images

"Я відчуваю, що одну-три хвилини він згадує, хто я. Він неговіркий. Колись він був затятим читачем, а зараз не читає. Усі ці мовні навички йому більше недоступні, але він усе ще Брюс", — розповів Керон.

Найбільше письменника дивує, що Брюс Вілліс був один із найбільш життєрадісних людей, яких він знав. І саме з ним таке трапилося.

"Ніхто не насолоджувався так життям, як він. Він любив його, просто обожнював прокидатися щоранку і намагатися жити повним життям. Але тепер він живе так, ніби бачить життя крізь сітку", — поділився Керон.

Нагадаємо, дружина Брюса Вілліса дала перше інтерв'ю після його невтішного діагнозу.

Також ми писали, що родина хворого Брюса Вілліса замилувала знімками безцінних моментів з ним.