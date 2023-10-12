Неутешительные новости: друг Брюса Уиллиса рассказал о его состоянии

Актер Брюс Уиллис. Фото: instagram.com/brucewillisbw

Здоровье 68-летнего Брюса Уиллиса ухудшается. О его состоянии и симптомах рассказал друг и коллега Гленн Гордон Керон, который в 80-х годах прошлого века создал звездный ситком Брюса "Лунный свет", а сейчас остается его близким другом.

Плохими новостями Керон поделился в интервью New York Post.

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В прошлом году Брюс Уиллис ушел из шоу-бизнеса из-за борьбы с афазией головного мозга, что приводит к ухудшению языковых способностей. В марте этого года его семья объявила, что болезнь прогрессировала и ему поставили диагноз лобно-височная деменция.

Недавно в гости к Брюсу Уиллису пришел его друг, писатель Гленн Гордон Керон. Он остался под впечатлением после общения с актером и рассказал об этом в интервью.

Писатель Гленн Гордон Керон. Фото: GC Images

"Я чувствую, что одну-три минуты он вспоминает, кто я. Он неразговорчив. Когда-то он был ярым читателем, а сейчас не читает. Все эти языковые навыки ему больше недоступны, но он все еще Брюс", — рассказал Керон.

Больше всего писателя удивляет, что Брюс Уиллис был одним из самых жизнерадостных людей, которых он знал. И именно с ним такое случилось.

"Никто не наслаждался так жизнью, как он. Он любил ее, просто обожал просыпаться каждое утро и пытался жить полной жизнью. Но теперь он живет так, будто видит жизнь сквозь сетку", — поделился Керон.

Напомним, жена Брюса Уиллиса дала первое интервью после его диагноза.

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