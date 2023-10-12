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Неутешительные новости: друг Брюса Уиллиса рассказал о его состоянии

12 октября 2023 15:51
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Неутешительные новости: друг Брюса Уиллиса рассказал о его состоянии
Актер Брюс Уиллис. Фото: instagram.com/brucewillisbw
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Здоровье 68-летнего Брюса Уиллиса ухудшается. О его состоянии и симптомах рассказал друг и коллега Гленн Гордон Керон, который в 80-х годах прошлого века создал звездный ситком Брюса "Лунный свет", а сейчас остается его близким другом.

Плохими новостями Керон поделился в интервью New York Post.

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В прошлом году Брюс Уиллис ушел из шоу-бизнеса из-за борьбы с афазией головного мозга, что приводит к ухудшению языковых способностей. В марте этого года его семья объявила, что болезнь прогрессировала и ему поставили диагноз лобно-височная деменция.

 

Недавно в гости к Брюсу Уиллису пришел его друг, писатель Гленн Гордон Керон. Он остался под впечатлением после общения с актером и рассказал об этом в интервью.

 

Гленн Гордон Верон
Писатель Гленн Гордон Керон. Фото: GC Images

"Я чувствую, что одну-три минуты он вспоминает, кто я. Он неразговорчив. Когда-то он был ярым читателем, а сейчас не читает. Все эти языковые навыки ему больше недоступны, но он все еще Брюс",  рассказал Керон.

Больше всего писателя удивляет, что Брюс Уиллис был одним из самых жизнерадостных людей, которых он знал. И именно с ним такое случилось.

 

"Никто не наслаждался так жизнью, как он. Он любил ее, просто обожал просыпаться каждое утро и пытался жить полной жизнью. Но теперь он живет так, будто видит жизнь сквозь сетку", — поделился Керон.

Напомним, жена Брюса Уиллиса дала первое интервью после его диагноза.

Также мы писали, что семья больного Брюса Уиллиса восхитила снимками бесценных моментов с ним.

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