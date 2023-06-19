Родина Брюса Вілліса замилувала знімками безцінних моментів з ним

Родина хворого Брюса Вілліса замилувала знімками безцінних моментів з ним
Родина хворого на деменцію актора Брюса Вілліса не упускає жодної можливості провести з ним вільну хвилину. З нагоди Дня батька родина актора показала, як проводить з ним час.
Фото з ним доньки та дружина поділились у своєму Instagram.
Найкращий батько
Брюс Вілліс у березні цього року оголосив про завершення кар‘єри через діагностовану деменцію. Родина актора його підтримала, навіть колишня дружина Демі Мур переїхала до нього, щоб піклуватися.
Донька актора Скаут з нагоди Дня батька поділилася ніжним фото з актором.
"Я щаслива пізнати ту ніжність, яку мені подарував цей чоловік, глибоке захоплення, повага, які він має до власної родини. Мені пощастило, що цей неймовірний чоловік — мій батько. Думаю про всіх, кому сьогодні непросто, люблю вас сильно. Якому великому терпінню та співпереживанню ми навчаємося, проходячи найважчі часи нашого життя", — підписала світлину дівчина.
Інша донька актора, Румер, поділилася фото, на якому Брюс Вілліс тримає свою онуку.
"Дивлюся, як мій батько тримає мою доньку сьогодні, цей момент я буду цінувати решту мого життя. Його ніжність та любов до неї така чиста та прекрасна. Тату, я щаслива, що ти є у нашому житті. Дякую, що ти найбожевільніший та люблячий батько, про якого може лише мріяти дівчина", — підписала світлину Румер.
Дружина актора Ємма Гемінг теж опублікувала фото з чоловіком та їхньою донькою.
"Я ще раз переконуюсь, наскільки ціную Брюса, дивлюся, яким прекрасним батьком він є для наших дітей. Невимовне кохання, доброта, сила, терпіння, щедрість. Щасливого Дня батька найкращому таткові, який назавжди залишиться подарунком долі для нашої родини", — підписала світлину Гемінг.
Колишня дружина Вілліса, акторка Демі Мур поділася світлиною з їхніми з Брюсом доньками.
"Назавжди вдячна за те, що ти подарував мені цих трьох прекрасних дівчат. Ми любимо тебе", — підписала знімок Мур.
Раніше донька Брюса Вілліса та Демі Мур Таллула поділилася подробицями своєї боротьби з важкою хворобою. Дівчина страждала на психічні розлади.
Дружина хворого на деменцію актора Брюса Вілліса Емма Гемінг зізналася, що їхня з актором донька активно піклується про батька. Дівчинка приділяє вільний час самостійному дослідженню питання лікування хвороби.