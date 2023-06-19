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Родина хворого Брюса Вілліса замилувала знімками безцінних моментів з ним

19 червня 2023 13:52
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Родина Брюса Вілліса замилувала знімками безцінних моментів з ним
Актор Брюс Вілліс з донькою Румер та онукою. Фото: instagram.com/rumerwillis/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Родина хворого на деменцію актора Брюса Вілліса не упускає жодної можливості провести з ним вільну хвилину. З нагоди Дня батька родина актора показала, як проводить з ним час.

Фото з ним доньки та дружина поділились у своєму Instagram.

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Найкращий батько

Брюс Вілліс у березні цього року оголосив про завершення кар‘єри через діагностовану деменцію. Родина актора його підтримала, навіть колишня дружина Демі Мур переїхала до нього, щоб піклуватися.

 

Скаут Вілліс з Брюсом Віллісом. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/

 

Скаут Вілліс з Брюсом Віллісом. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/

Донька актора Скаут з нагоди Дня батька поділилася ніжним фото з актором.

"Я щаслива пізнати ту ніжність, яку мені подарував цей чоловік, глибоке захоплення, повага, які він має до власної родини. Мені пощастило, що цей неймовірний чоловік —  мій батько. Думаю про всіх, кому сьогодні непросто, люблю вас сильно. Якому великому терпінню та співпереживанню ми навчаємося, проходячи найважчі часи нашого життя", — підписала світлину дівчина.

 

Брюс Вілліс з новонародженою онукою. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Інша донька актора, Румер, поділилася фото, на якому Брюс Вілліс тримає свою онуку.

"Дивлюся, як мій батько тримає мою доньку сьогодні, цей момент я буду цінувати решту мого життя. Його ніжність та любов до неї така чиста та прекрасна. Тату, я щаслива, що ти є у нашому житті. Дякую, що ти найбожевільніший та люблячий батько, про якого може лише мріяти дівчина", — підписала світлину Румер.

 

Брюс Вілліс з молодшою донькою. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

Дружина актора Ємма Гемінг теж опублікувала фото з чоловіком та їхньою донькою.

"Я ще раз переконуюсь, наскільки ціную Брюса, дивлюся, яким прекрасним батьком він є для наших дітей. Невимовне кохання, доброта, сила, терпіння, щедрість. Щасливого Дня батька найкращому таткові, який назавжди залишиться подарунком долі для нашої родини", — підписала світлину Гемінг.

 

Брюс Віллiс з доньками від Демі Мур. Фото: nstagram.com/demimoore/

Колишня дружина Вілліса, акторка Демі Мур поділася світлиною з їхніми з Брюсом доньками.

"Назавжди вдячна за те, що ти подарував мені цих трьох прекрасних дівчат. Ми любимо тебе", — підписала знімок Мур.

Раніше донька Брюса Вілліса та Демі Мур Таллула поділилася подробицями своєї боротьби з важкою хворобою. Дівчина страждала на психічні розлади.

Дружина хворого на деменцію актора Брюса Вілліса Емма Гемінг зізналася, що їхня з актором донька активно піклується про батька. Дівчинка приділяє вільний час самостійному дослідженню питання лікування хвороби.

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