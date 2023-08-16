Няня сина зіркової співачки померла моторошною смертю в автосалоні

Кетрін Макфі. Фото: instagram.com/katharinefoster/

Стали відомі подробиці жахливої загибелі няні сина співачки Кетрін Макфі. Улюблена няня співачки та її чоловіка Девіда Фостер померла після наїзду в автосалоні.

Про це пише Daily Mail.

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55-річну Ядіру Каліто затиснуло позашляховиком і тягнуло 20 футів у жахливій аварії в дилерському центрі Toyota в Лос-Анджелесі.

Почувши цю новину, артистка скасувала останні два шоу свого концертного туру з Фостером у Джакарті.

Співачка Кетрін МАкф з нянею, яка загинула. Фото: BackGrid

Поліція підтвердила, що 84-річна жінка врізалася на своїй Toyota RAV4 у приймальню клієнтів.

Повідомляється, що літня водійка везла свою машину на технічне обслуговування, коли натиснула на газ замість гальм, в результаті чого автомобіль наїхав на Каліто. Її терміново доставили в лікарню в критичному стані, а пізніше констатували смерть. Водій позашляховика не затриманий.

Свідки бачили, як няню тягнули 20 футів, перш ніж її зрештою витягли з-під машини.

Медсестра, яка була поряд, поспішила їй на допомогу та почала серцево-легеневу реанімацію до того, як на місце прибула служба швидкої допомоги.

Двоє чоловіків, 23 і 35 років, які на той момент працювали в дилерському центрі, також отримали поранення, але очікується, що вони повністю одужають.

39-річна співачка, яка була зайнята виступами в Азії зі своїм партнером, 16-разовим лауреатом премії "Греммі", 73-річним Девідом Фостером, поділилася жахливою новиною у своїй заяві в Instagram.

Поліція продовжує шукати свідків, закликаючи їх зв'язатися з детективами місцевого відділу дорожнього руху.

Нагадаємо, що голлівудський актор та політик Арнольд Шварценеггер на своїй автівці збив велосипедистку.

Раніше стало відомо, що помер фронтмен американського гурту The Nerves.