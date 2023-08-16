Няня сина зіркової співачки померла моторошною смертю в автосалоні

Няня сина Кетрін Макфі загинула моторошною смертю в автосалоні
Стали відомі подробиці жахливої загибелі няні сина співачки Кетрін Макфі. Улюблена няня співачки та її чоловіка Девіда Фостер померла після наїзду в автосалоні.
Про це пише Daily Mail.
Лікарі не змогли врятувати
55-річну Ядіру Каліто затиснуло позашляховиком і тягнуло 20 футів у жахливій аварії в дилерському центрі Toyota в Лос-Анджелесі.
Почувши цю новину, артистка скасувала останні два шоу свого концертного туру з Фостером у Джакарті.
Поліція підтвердила, що 84-річна жінка врізалася на своїй Toyota RAV4 у приймальню клієнтів.
Повідомляється, що літня водійка везла свою машину на технічне обслуговування, коли натиснула на газ замість гальм, в результаті чого автомобіль наїхав на Каліто. Її терміново доставили в лікарню в критичному стані, а пізніше констатували смерть. Водій позашляховика не затриманий.
Свідки бачили, як няню тягнули 20 футів, перш ніж її зрештою витягли з-під машини.
Медсестра, яка була поряд, поспішила їй на допомогу та почала серцево-легеневу реанімацію до того, як на місце прибула служба швидкої допомоги.
Двоє чоловіків, 23 і 35 років, які на той момент працювали в дилерському центрі, також отримали поранення, але очікується, що вони повністю одужають.
39-річна співачка, яка була зайнята виступами в Азії зі своїм партнером, 16-разовим лауреатом премії "Греммі", 73-річним Девідом Фостером, поділилася жахливою новиною у своїй заяві в Instagram.
Поліція продовжує шукати свідків, закликаючи їх зв'язатися з детективами місцевого відділу дорожнього руху.
Нагадаємо, що голлівудський актор та політик Арнольд Шварценеггер на своїй автівці збив велосипедистку.
Раніше стало відомо, що помер фронтмен американського гурту The Nerves.