Помер фронтмен американського гурту The Nerves

Учасники гурту The Nerves. Фото: Google

Пішов з життя засновник та фронтмен популярного в 1970-х американського гурту The Nerves Джек Лі. Музиканту було 71 рік.

Про це повідомляє видання Deadline.

Подробиці

Смерть Лі настала ще 26 травня у Санта-Моніці (Каліфорнія), проте відомо про це стало лише зараз. Довгий час музикант боровся із раком товстої кишки.

Музикант разом із Полом Коллінзом та Пітером Кейсом заснував тріо The Nerves 1974-го. Група проіснувала лише чотири роки й випустила лише один однойменний EP, який став хітом у США.

Найвідомішим треком The Nerves став Hanging on the Telephone, який написав саме Лі. 1978-го пісню переспіла Blondie, завдяки чому композиція повернулась у музичні чарти.

Возз'єднання учасників The Nerves 2012 року пройшло без Лі. 2007-го він заснував новий колектив Jack Lee Inferno.

Джек Лі в молодості. Фото: Google

Джек Лі в старості. Фото: Google

