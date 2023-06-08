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Помер фронтмен американського гурту The Nerves

8 червня 2023 19:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Помер фронтмен американського гурту The Nerves
Учасники гурту The Nerves. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Пішов з життя засновник та фронтмен популярного в 1970-х американського гурту The Nerves Джек Лі. Музиканту було 71 рік. 

Про це повідомляє видання Deadline.

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Подробиці

Смерть Лі настала ще 26 травня у Санта-Моніці (Каліфорнія), проте відомо про це стало лише зараз. Довгий час музикант боровся із раком товстої кишки.

Музикант разом із Полом Коллінзом та Пітером Кейсом заснував тріо The Nerves 1974-го. Група проіснувала лише чотири роки й випустила лише один однойменний EP, який став хітом у США.

Найвідомішим треком The Nerves став Hanging on the Telephone, який написав саме Лі. 1978-го пісню переспіла Blondie, завдяки чому  композиція повернулась у музичні чарти.

Возз'єднання учасників The Nerves 2012 року пройшло без Лі. 2007-го він заснував новий колектив Jack Lee Inferno.

Джек Лі в молодості. Фото: Google
Джек Лі в старості. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що пішов з життя відомий голлівудський актор Джордж Магаріс. Виконавцю головної ролі популярного телесеріалу 1960-х "Шосе 66" було 94 роки. 

Також ми розповідали, що Бейонсе та Наомі Кемпбелл відреагували на смерть американо-швейцарської співачки Тіни Тернер.

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