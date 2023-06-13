В ДТП загинув зірка серіалу "Кохання вдівця"
У США в трагічній ДТП загинув американський актор, багаторазовий номінант премії "Золотий глобус" Тріт Вільямс. Зірці фільму "Волосся" та серіалу "Кохання вдівця" був 71 рік.
Про це повідомляє видання People.
Подробиці
Загибель кінозірки актора підтвердив його агент Баррі Макферсон, який пропрацював з Трітом 15 років. Аварія сталася в понеділок, 12 червня, на автомобільній трасі в штаті Вермонт.
"Він збирався зробити поворот машина підрізала його. Я просто спустошений. Він був найкращим хлопцем. Він був таким талановитим. Режисери любили його. Тріт був серцем Голлівуду з кінця 1970-х. У нього була збалансована кар’єра", — прокоментував загибель кінозірки Баррі.
Поліція штату Вермонт також опублікувала пресреліз, в якому підтвердила особу Вільямса. Розслідування знаходиться на початковій стадії. Правоохоронці ще повернуться на місце ДТП, щоб продовжити огляд місця трагедії.
Про актора
Початком акторської кар'єри Тріта Вільямса можна вважати 1979 рік, коли на екрани вийшов популярний фільм-мюзикл "Волосся" режисера Мілоша Формана, створений на основі однойменної бродвейської театральної постановки.
За участь у кінострічці актор був номінований на премію "Золотий глобус" як найкращий дебютант, а згодом отримав другу номінацію — цього разу за участь у кінопроєкті "Принц міста". Третя номінація дісталася Тріту за роль Стенлі Ковальські у телевізійному фільмі 1984 року "Трамвай "Бажання"".
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