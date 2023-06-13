В ДТП загинув зірка серіалу "Кохання вдівця"

Актор Тріт Вільямс. Фото: Google

У США в трагічній ДТП загинув американський актор, багаторазовий номінант премії "Золотий глобус" Тріт Вільямс. Зірці фільму "Волосся" та серіалу "Кохання вдівця" був 71 рік.

Про це повідомляє видання People.

Читайте також:

Подробиці

Загибель кінозірки актора підтвердив його агент Баррі Макферсон, який пропрацював з Трітом 15 років. Аварія сталася в понеділок, 12 червня, на автомобільній трасі в штаті Вермонт.

"Він збирався зробити поворот машина підрізала його. Я просто спустошений. Він був найкращим хлопцем. Він був таким талановитим. Режисери любили його. Тріт був серцем Голлівуду з кінця 1970-х. У нього була збалансована кар’єра", — прокоментував загибель кінозірки Баррі.

Поліція штату Вермонт також опублікувала пресреліз, в якому підтвердила особу Вільямса. Розслідування знаходиться на початковій стадії. Правоохоронці ще повернуться на місце ДТП, щоб продовжити огляд місця трагедії.

Фотокартка Тріта Вільямса з автографом. Фото: Google

Про актора

Початком акторської кар'єри Тріта Вільямса можна вважати 1979 рік, коли на екрани вийшов популярний фільм-мюзикл "Волосся" режисера Мілоша Формана, створений на основі однойменної бродвейської театральної постановки.

За участь у кінострічці актор був номінований на премію "Золотий глобус" як найкращий дебютант, а згодом отримав другу номінацію — цього разу за участь у кінопроєкті "Принц міста". Третя номінація дісталася Тріту за роль Стенлі Ковальські у телевізійному фільмі 1984 року "Трамвай "Бажання"".

Актор Тріт Вільямс у мюзиклі "Волосся". Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський актор та політик Арнольд Шварценеггер на своїй автівці збив велосипедистку. Також ми розповідали, що помер фронтмен американського гурту The Nerves.