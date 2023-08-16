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Няня сына певицы Кетрин Макфи погибла страшной смертью в автосалоне

16 августа 2023 15:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Няня сына звездной певицы скончалась жуткой смертью в автосалоне
Кэтрин Макфи. Фото: instagram.com/katharinefoster/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Стали известны подробности ужасной гибели няни сына певицы Кэтрин Макфи. Любимая няня певицы и ее супруга Дэвида Фостер скончалась после наезда в автосалоне.

Об этом пишет Daily Mail.

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55-летнюю Ядиру Калито зажало внедорожником и тянуло 20 футов в ужасной аварии в дилерском центре Toyota в Лос-Анджелесе.

Услышав эту новость, артистка отменила последние два шоу своего концертного тура с Фостером в Джакарте.

 

Певица Кэтрин Макф с погибшей няней. Фото: BackGrid

Полиция подтвердила, что 84-летняя женщина врезалась на Toyota RAV4 в зал для обслуживания клиентов.

Сообщается, что пожилая водитель везла свою машину на техническое обслуживание, когда нажала на газ вместо тормоза, в результате чего автомобиль наехал на Калито. Ее срочно доставили в больницу в критическом состоянии, а позже констатировали смерть. Водитель внедорожника не задержан.

Свидетели видели, как няню тянуло 20 футов, прежде чем ее вытащили из-под машины.

Медсестра, котрая была рядом, поспешила ей на помощь и начала сердечно-легочную реанимацию до того, как на место прибыла служба скорой помощи.

Двое мужчин, 23 и 35 лет, на тот момент работавшие в дилерском центре, также получили ранения, но ожидается, что они полностью поправятся.

 

39-летняя певица, занятая выступлениями в Азии со своим партнером, 16-кратным лауреатом премии "Грэмми", 73-летним Дэвидом Фостером, поделилась ужасной новостью в своем заявлении в Instagram.

Полиция продолжает искать свидетелей, призывая связаться с детективами местного отдела дорожного движения.

Напомним, Арнольд Шварценеггер на своем автомобиле сбил велосипедистку. 

Ранее стало известно, что скончался фронтмен американской группы The Nerves.

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