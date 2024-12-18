Jay-Z намагається відхреститися від P. Diddy — деталі

Beyonce та її чоловік Jay-Z. Фото: Instagram/Beyonce

Адвокат суперзірки Jay-Z дистанціює свого клієнта від заарештованого репера P. Diddy. Їх обох звинуватили у зґвалтуванні 13-річної дівчинки, однак юрист чоловіка Бейонсе намагається виграти справу.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Jay-Z намагається приховати близьку дружбу з P. Diddy

Адвокат музичного продюсера та артиста Jay-Z, справжнє ім'я якого Шон Корі Картер, намагається приховати його стосунки з заарештованим P. Diddy. Алекс Спіро на брифінгу з журналістами заявив, що вони не спілкувались.

"Містер Картер не має жодного відношення до справи P. Diddy. Вони знали один одного професійно протягом кількох років. Як і в усіх професіях, люди знають один одного. На музичних преміях вони підтримують один одного. Вони їздять на матч усіх зірок НБА, підтримують один одного. Всі так в цій професії", — пояснив Спіро.

Адвокат сказав, що між артистами "немає більш тісного зв’язку".

"Це все, що є. Він нічого не знає про висунуті проти нього звинувачення. Він не має жодного відношення до цієї справи і більше нічого сказати", — додав Спіро.

Видання Page Six звернулося до представника P. Diddy за коментарем, але не отримало відповіді. Водночас він також не визнає себе винним у висунутих позовах про сексуальні домагання.

Відомо, що P. Diddy, Jay-Z та Бейонсе вже кілька десятків років дружать. Вони разом "веселились" на скандальних вечірках заарештованого репера та мали спільний бізнес.

Нагадаємо деталі позову проти Jay-Z та як він на нього відреагував. Також дружина артиста Бейонсе заступилась за нього.