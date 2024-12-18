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Ніяких стосунків — адвокат Jay-Z заперечує дружбу з P. Diddy

18 грудня 2024 07:50
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Jay-Z намагається відхреститися від P. Diddy — деталі
Beyonce та її чоловік Jay-Z. Фото: Instagram/Beyonce
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Адвокат суперзірки Jay-Z дистанціює свого клієнта від заарештованого репера P. Diddy. Їх обох звинуватили у зґвалтуванні 13-річної дівчинки, однак юрист чоловіка Бейонсе намагається виграти справу. 

Про це пише Page Six. 

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Адвокат музичного продюсера та артиста Jay-Z, справжнє ім'я якого Шон Корі Картер, намагається приховати його стосунки з заарештованим P. Diddy. Алекс Спіро на брифінгу з журналістами заявив, що вони не спілкувались.

"Містер Картер не має жодного відношення до справи P. Diddy. Вони знали один одного професійно протягом кількох років. Як і в усіх професіях, люди знають один одного. На музичних преміях вони підтримують один одного. Вони їздять на матч усіх зірок НБА, підтримують один одного. Всі так в цій професії", — пояснив Спіро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Адвокат сказав, що між артистами "немає більш тісного зв’язку".

"Це все, що є. Він нічого не знає про висунуті проти нього звинувачення. Він не має жодного відношення до цієї справи і більше нічого сказати", — додав Спіро.

Видання Page Six звернулося до представника P. Diddy за коментарем, але не отримало відповіді. Водночас він також не визнає себе винним у висунутих позовах про сексуальні домагання.

Відомо, що P. Diddy, Jay-Z та Бейонсе вже кілька десятків років дружать. Вони разом "веселились" на скандальних вечірках заарештованого репера та мали спільний бізнес.

Нагадаємо деталі позову проти Jay-Z та як він на нього відреагував. Також дружина артиста Бейонсе заступилась за нього.

США згвалтування тяжкі злочини Голлівуд Jay-Z P. Diddy

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