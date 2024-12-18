Jay-Z пытается откреститься от P. Diddy — детали

Никаких отношений — адвокат Jay-Z отрицает дружбу с P. Diddy
Адвокат суперзвезды Jay-Z дистанцирует своего клиента от арестованного репера P. Diddy. Их обоих обвинили в изнасиловании 13-летней девочки, однако юрист мужа Бейонсе пытается выиграть дело.
Об этом пишет Page Six.
Jay-Z пытается скрыть близкую дружбу с P. Diddy
Адвокат музыкального продюсера и артиста Jay-Z, подлинное имя которого Шон Кори Картер, пытается скрыть его отношения с арестованным P. Diddy. Алекс Спиро на брифинге с журналистами заявил, что они не общались.
"Мистер Картер не имеет никакого отношения к делу P. Diddy. Они знали друг друга профессионально в течение нескольких лет. Как и во всех профессиях, люди знают друг друга. На музыкальных премиях они поддерживают друг друга. Они ездят на матч всех звезд НБА, поддерживают друг друга. Все так в этой профессии", — объяснил Спиро.
Адвокат сказал, что между артистами "нет более тесной связи".
"Это все, что есть. Он ничего не знает о выдвинутых против него обвинениях. Он не имеет никакого отношения к этому делу и больше нечего сказать", — добавил Спиро.
Издание Page Six обратилось к представителю P. Diddy за комментарием, но не получило ответа. В то же время, он также не признает себя виновным в выдвинутых исках о сексуальных домогательствах.
Известно, что P. Diddy, Jay-Z и Бейонсе уже несколько десятков лет дружат. Они вместе "веселились" на скандальных вечеринках арестованного репера и имели совместный бизнес.
Напомним, детали иска против Jay-Z и как он на него отреагировал. Также жена артиста Бейонсе вступилась за него.
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