Співачка Адель показала себе разом з коханим – фото

Британська співачка Адель під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відому британську співачку Адель помітили разом з її нареченим, спортивним агентом Річем Полом, який старше за неї на сім років. Пара відвідала корт гри "Лейкерс" проти "Голден Стейт Уорріорз", який проходив у Лос–Анджелесі.

Відповідні фотографії розмістили на сторінці "adeleparadiseoficial_" в соціальній мережі Instagram.

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Для публічного виходу британська співачка зі світовим ім’ям одягла світлий лляний костюм від бренду AEXAE (вільні брюки та оверсайз сорочка). Щоб розбавити цей однотонний образ, британська знаменитість Адель одягла чорні босоніжки на підборах від Gianvito Rossi.

Щоб якось доповнити свій досить простий образ, Адель одягла золоті сережки–кільця, браслети на руки, золоті намиста та дорогий годинник бренду Bulgari.

Що стосується її коханого, то він теж обрав для виходу досить простий та комфортний одяг. Річ Пол одягнув повсякденний спортивний костюм чорного кольору із зеленим контуром. Під цей костюм він одягнув футболку білого кольору, кросівки та синій годинник.

Варто зазначити, що британська співачка розлучилася зі своїм колишнім чоловіком Саймоном Конеккі ще у 2019 році. Від цього шлюбу у Адель залишився син Анджело, якому вона присвятила свій альбом, де розповідає дитині про те, чому її батьки розлучилися.

Співачка Адель з коханим Річем Полом на церемонії нагородження премії "Греммі" в Лос–Анджелесі. Фото: google.com

У 2021 році британська знаменитість зв’язала себе зі спортивним агентом Річем Полом. Більш того, ходять чутки про те, що вони нібито таємно одружилися.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома британська співачка Адель прокоментувала розлучення з Саймоном Конеккі.

Раніше ми розповідали, що британська співачка Адель хоче народити другу дитину.

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Адель була помічена у гей–клубі.