Певица Адель показала себя вместе с любимым – фото

Британская певица Адель во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известную британскую певицу Адель заметили вместе с ее женихом, спортивным агентом Ричем Полом, который старше ее на семь лет. Пара посетила корт игры "Лейкерс" против "Голден Стейт Уорриорз", который проходил в Лос–Анджелесе.

Соответствующие фотографии разместили на странице "adeleparadiseoficial_ " в социальной сети Instagram.

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Для публичного выхода британская певица с мировым именем надела светлый льняной костюм от бренда AEXAE (свободные брюки и рубашка оверсайз). Чтобы разбавить этот однотонный образ, британская знаменитость Адель надела черные босоножки на каблуке от Gianvito Rossi.

Чтобы как–то дополнить свой довольно простой образ, Адель надела золотые серьги–кольца, браслеты на руки, золотые бусы и дорогие часы бренда Bulgari.

Что касается ее любимого, то он тоже выбрал для выхода довольно простую и комфортную одежду. Рич Пол надел повседневный спортивный костюм черного цвета с зеленым контуром. Под этот костюм он надел футболку белого цвета, кроссовки и синие часы.

Следует отметить, что британская певица рассталась со своим бывшим мужем Саймоном Конекки еще в 2019 году. От этого брака у Адель остался сын Анджело, которому она посвятила свой альбом, где рассказывает ребенку о том, почему его родители расстались.

Певица Адель с любимым Ричем Полом на церемонии награждения премии "Грэмми" в Лос–Анджелесе. Фото: google.com

В 2021 году британская знаменитость связала себя со спортивным агентом Ричем Полом. Более того, ходят слухи о том, что они якобы тайно женились.

Напомним, мы писали о том, что известная британская певица Адель прокомментировала развод с Саймоном Конекки.

Раньше мы рассказывали, что британская певица Адель хочет родить второго ребенка.

Также мы сообщали о том, что известная артистка Адель была замечена в гей–клубе.