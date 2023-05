Кліп Адель на один з її хітів набрав 2 мільярди переглядів на YouTube

Британська співачка Адель. Фото: Instagram/adele

Каталог музичних відео британської співачки Адель досяг ще однієї важливої віхи: чорно-білий кліп на хіт Someone Like You набрав понад два мільярди переглядів на відеоплатформі YouTube.

Про це повідомляє видання Billboard.

Читайте також:

Новий рекорд Адель

Someone Like You, реліз якого відбувся у січні 2011 року, став другим синглом для альбому Адель "21". Зараз цей трек вважається однією з її фірмових пісень. Після релізу він провів п’ять тижнів під номером 1 у чарті Billboard Hot 100 і 39 тижнів у чарті всіх жанрів.

Відео з’явилось на YouTube у вересні 2011 року та стало одним з найпопулярніших на відеоплатформі.

Someone Like You — третє відео Адель, яке подолало позначку у два мільярди переглядів після Rolling in the Deep (2 млрд 219 млн переглядів) та легендарного хіта Hello, який має 3 млрд 65 млн переглядів.

На YouTube-канал британської суперзірки підписані майже 30 млн користувачів відеоплатформи, а всі її відео набрали 14 млрд 850 млн переглядів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що британські музиканти Адель та Ед Ширан відмовилися виступати на коронації Чарльза III. Також ми розповідали, що U2, Пінк, Адель та інші зірки виступлять у Лондоні на підтримку України.