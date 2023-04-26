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Співачка Адель зі сльозами на очах про розлучення із Саймоном Конеккі: хто їй "підставив плече"

26 квітня 2023 13:09
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Адель дала відверте інтерв'ю – співачка розповіла про особисте
Британська зірка Адель під час виступу на сцені. Фото: instagram.com/adele/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Знаменита британська виконавиця, поетеса та власниця великої кількості премій Адель підняла важливу для себе тему. Популярна співачка, яка намагається не говорити про особисте життя на публіку, розповіла, як вона пережила розлучення з бізнесменом Саймоном Конеккі.

Відповідне відео розмістили на каналі "Пізнє шоу з Джеймсом Корденом" в YouTube.

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Відома виконавиця намагається не афішувати своє особисте життя та не пускати туди сторонніх людей, тому кожне її інтерв’ю – дуже рідкісне. Але на цей раз Адель вирішила дати інтерв’ю та торкнутися теми, яка є для неї дуже болючою.

Британська артистка розповіла про розлучення зі своїм коханим, бізнесменом Саймоном Конеккі. За словами Адель, саме ведучий проекту "Пізнє шоу з Джеймсом Корденом" допоміг їй пережити такий складний період її особистого життя.

Адель
Британська зірка Адель на інтерв'ю Джеймсу Кордену. Фото: скріншот з YouTube

Адель зі сльозами на очах згадала, як вони разом з Джеймсом та його дітьми поїхали відпочивати, щоб відволіктися від цього періоду. Крім того, вона підкреслила, що саме через Джеймса Кордена вона написала свою пісню під назвою "I Drink Wine".

"Вірш був натхненний нашою розмовою. Це було 4 січня 2020 року чи щось подібне до того, тоді ми були у відпустці разом з дітьми", – розповіла британська зірка Адель під час інтерв’ю.

Також вона заявила, що з поверненням додому вона розуміла, що потрібно взяти відповідальність не тільки за себе, а й за свого рідного сина Анджело.

Крім того, британська виконавиця згадала, як колись Джеймс Корден просив у неї поради, але вона розгубилася. Невідомо, про що говорили вони, але є підозра, що мова йшла про хейт, який телеведучий дуже часто отримував від публіки.

Нагадаємо, ми писали про те, що британська співачка Адель відмовилася виступати на коронації Чарльза III.

Раніше ми розповідали, що британська артистка Адель вдруге хоче стати матір’ю.

Також ми повідомляли про те, що відома співачка Адель показала себе в розкішній сукні від українського бренду.

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