"Никто не знал": Пэрис Хилтон откровенно рассказала о материнстве и снялась для обложки глянца
В конце прошлого месяца американская светская львица Пэрис Хилтон впервые стала матерью. У нее и бизнесмена Картера Реума родился мальчик.
Хилтон приняла участие в фотосессии глянца Harper's Вazaar и подробно рассказала о материнстве.
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Мальчика звездной паре родила суррогатная мать. В интервью Пэрис призналась, что никто из ее семьи не знал о том, что у нее появится ребенок. Это стало известно только после родов.
"Вся моя жизнь была публичной. У меня никогда не было ничего для себя. Мы решили, что хотим, чтобы весь этот опыт был для нас самих. Я хочу защищать сына и быть с ним каждую секунду, срабатывает этот материнский инстинкт, которого у меня никогда раньше не было. Я чувствую себя наполненной", — призналась светская львица.
Пэрис Хилтон также рассказала, что появление малыша на свет изменило ее взгляды на жизнь. Теперь у голливудской звезды новая цель — она хочет, чтобы у нее появилась дочь.
Напомним, ранее мы писали, что бывший муж Дженнифер Лопес, певец Марк Энтони ждет появления седьмого ребенка. Также мы рассказывали, что голливудские актеры Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли стали родителями в четвертый раз.