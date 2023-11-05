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Нікіта Добринін зізнався, що закохався — з ким приписують роман ведучому

5 листопада 2023 12:57
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Нікіта Добринін зізнався, що закохався — з ким приписують роман ведучому
Телеведучий Нікіта Добринін. Фото: instagram.com/nikitadobrynin
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Телеведучий і блогер Нікіта Добринін розповів, що він вже не холостяк, більше того — він закохався. Проте стосунки не настільки серйозні, аби їх афішувати. 

Про це Добринін розповів в інтерв’ю “Неймовірній правді про зірок”.

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Минулої зими стало відомо, що Нікіта Добринін розійшовся зі своєю дружиною – блогеркою Дашею Квітковою, з якою вони мають 2-річного сина Лева.

 

Пара офіційно розлучилася у червні, а в останньому інтерв’ю телеведучий зізнався, що вони також і розвінчалися у церкві. 

Проте сердце ексхолостяка вже знову зайняте. 

 

"Зараз я скоріше перебуваю в моменті закоханості, ніж якогось повністю холостяцького усамітненого життя. Я не в таких стосунках, щоб сказати, що це серйозно, чи що я хочу про це заявляти. У мене є кохання в серці. І це найголовніше. Мені хочеться залишати персональне персональним", — розповів Добринін в інтерв’ю.

Прихильники вже деякий час як мають припущення, з ким зустрічається ведучий. Вони вважають, що це модель і блогера Чара Хорив, яка раніше зустрічалася з ведучим і актором Богданом Шелудяком, відомим як Буше.

 

Добриніна і Хорив бачили разом на заході від Музвар. А ще ведучий фліртував з дівчиною у коментарях до її фото. 

 

Добринін і Хорив
Нікіта Добринін і Чара Хорив. Фото: Muzvar

Нагадаємо, важкохворий блогер Буше розповів, на що схожий його фізіологічний стан. 

Також ми писали, що Нікіта Добринін зізнався, чи отримував повістку та прокоментував мобілізацію. 

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