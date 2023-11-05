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Никита Добрынин признался, что влюбился — с кем приписывают роман ведущему

5 ноября 2023 12:57
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Никита Добрынин признался, что влюбился — с кем приписывают роман ведущему
Телеведущий Никита Добрынин. Фото: instagram.com/nikitadobrynin
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Телеведущий и блогер Никита Добрынин рассказал, что он уже не холостяк, более того – он влюбился. Однако отношения не столь серьезны, чтобы их афишировать.

Об этом Добрынин рассказал в интервью "Неймовірній правді про зірок".

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Прошлой зимой стало известно, что Никита Добрынин разошелся со своей женой – блоггером Дашей Квитковой, с которой у них есть 2-летний сын Лев.

 

Пара официально развелась в июне, а в последнем интервью телеведущий признался, что они также развенчались в церкви.

Однако сердце экс-холостяка уже снова занято.

 

"Сейчас я скорее нахожусь в моменте влюбленности, чем какой-то полностью холостяцкой уединенной жизни. Я не в таких отношениях, чтобы сказать, что это серьезно, или что я хочу об этом заявлять. У меня есть любовь в сердце. И это самое главное. Мне хочется оставить личное личным", – рассказал Добрынин в интервью.

Поклонники уже некоторое время предполагают, с кем встречается ведущий. Они считают, что это модель и блогер Чара Хорив, которая раньше встречалась с ведущим и актером Богданом Шелудяком, известным как Буше.

 

Добрынина и Хорив видели вместе на мероприятии от Музвар. А еще ведущий флиртовал с девушкой в комментариях к ее фото.

 

Добрынин и Хорив
Никита Добрынин и Чара Хорив. Фото: Muzvar

Напомним, тяжелобольный блогер Буше рассказал, на что похоже его физиологическое состояние.

Также мы писали, что Никита Добрынин признался, получал ли повестку и прокомментировал мобилизацию.

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