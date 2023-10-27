Нікіта Добринін зізнався, чи отримував повістку та прокоментував мобілізацію

Шоумен Нікіта Добринін. Фото: Instagram/nikitadobrynin

Шоумен Нікіта Добринін дав велике інтерв’ю після розлучення з блогеркою Дашею Квітковою. Він завітав до студії інфлюєнсерки Аліни Шаманської, якій, зокрема, розповів про мобілізацію та свого брата, який служить в ЗСУ.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Шаманської.

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Добринін про мобілізацію

Майже на кожному інтерв’ю з зірковими чоловіками, інтерв’юери запитують їх про отримання повістки. Шаманська також поцікавилась у Добриніна, чи мали з ним контакт працівники військкомату. За словами Нікіти, повістку він не отримував. Аліна уточнила, що він робитиме, якщо повістка таки прийде.

"Якщо потрібно буде, то всі будуть воювати. Я думаю, що тут не має вибору. Жінки йдуть воювати, чоловіки йдуть воювати. Мій двоюрідний брат зараз перебуває на війні. Це доволі складно. Але я почув справді хорошу думку, що без тилу не має і фронту", — прокоментував Добринін.

Нікіта зауважив, що зараз він є підтримкою брата. Коли той пішов служити, потрібно було за один день зібрати 54 тисячі гривень, аби забезпечити захисника України бронежилетом, каскою, окулярами.

"Цього не видають, цього не дарують. Я збирав брата, бо я за нього переживаю. Як я збираю донати, як я відправляю, як ми всі це робимо. Не уявляю, а якби мене не було для брата, він би бігав без броніка", — розповів Нікіта.

Також Добринін зауважив, що він не збирається робити довідку про інвалідність, хоча має певні вади зі здоров’ям. Їх шоумен не назвав. Також Нікіта не буде шукати інші шляхи для того, аби не потрапити під мобілізацію. Нікіта згадав свою маму, яка є лікаркою, але зазначив — вигадувати собі хвороби не планує.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Нікіта Добринін вперше прокоментував розлучення з Дашею Квітковою. Також ми розповідали, що Квіткова показала неймовірні кадри з подорожі.