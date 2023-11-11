Нікітюк в туалеті, Дантес в метро — реакція зірок на ракетну атаку на Київ

Кияни та гості столиці перебувають у метро. Фото: Reuters

Вихідні в столиці почалися гучно. Із самого ранку в Києві пролунали вибухи. За попередньою інформацією речника Повітряних сил Юрія Ігната, вони пов'язані із запуском ворожої балістики. Наразі даних щодо постраждалих чи пошкоджень інфраструктури Києва немає.

У своїх соцмережах знаменитості відреагували на чергову спробу окупантів завдати удару по столиці.

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Повітряна тривога, яка пролунала в Києві вже після роботи ППО, застала шоумена на зйомках нового проєкту, назву якого він не назвав. Володимир терміново пройшов до укриття в київському метрополітені. Компанію йому склала співачка KOLA.

Володимир Дантес та KOLA в укритті. Скриншот: Instagram/volodymyrdantes

Леся Нікітюк

Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Григорій Решетнік

Скриншот: Instagram/grishareshetnik

Дар'я Петрожицька

Скриншот: Instagram/petrozhitskaya

Слава Дьомін

Скриншот: Instagram/slavademin_official

Анатолій Анатоліч

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Нагадаємо, раніше ми писали про реакцію українських зірок на масований обстріл Києва в Міжнародний день захисту дітей. Також ми розповідали, як знаменитості відреагували на один з останніх нічних ракетних обстрілів України.