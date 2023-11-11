Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Нікітюк в туалеті, Дантес в метро — реакція зірок на ракетну атаку на Київ arrow

Нікітюк в туалеті, Дантес в метро — реакція зірок на ракетну атаку на Київ

11 листопада 2023 09:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Нікітюк в туалеті, Дантес в метро — реакція зірок на ракетну атаку на Київ
Кияни та гості столиці перебувають у метро. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вихідні в столиці почалися гучно. Із самого ранку в Києві пролунали вибухи. За попередньою інформацією речника Повітряних сил Юрія Ігната, вони пов'язані із запуском ворожої балістики. Наразі даних щодо постраждалих чи пошкоджень інфраструктури Києва немає. 

У своїх соцмережах знаменитості відреагували на чергову спробу окупантів завдати удару по столиці. 

Читайте також:

Володимир Дантес

Повітряна тривога, яка пролунала в Києві вже після роботи ППО, застала шоумена на зйомках нового проєкту, назву якого він не назвав. Володимир терміново пройшов до укриття в київському метрополітені. Компанію йому склала співачка KOLA.

Дантес
Володимир Дантес та KOLA в укритті. Скриншот: Instagram/volodymyrdantes

Леся Нікітюк

Нікітюк
Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Григорій Решетнік

Скриншот: Instagram/grishareshetnik

Дар'я Петрожицька

Дар'я Петрожицька
Скриншот: Instagram/petrozhitskaya

Слава Дьомін

Слава Дьомін
Скриншот: Instagram/slavademin_official

Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч
Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Нагадаємо, раніше ми писали про реакцію українських зірок на масований обстріл Києва в Міжнародний день захисту дітей. Також ми розповідали, як знаменитості відреагували на один з останніх нічних ракетних обстрілів України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Херсон наш — як минув рік після деокупації - 80x80

Херсон наш — як минув рік після деокупації

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

12:27 Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською мовою

Актуальне по темі