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Трагічний День захисту дітей: перші реакції українських зірок на обстріл Києва

1 червня 2023 09:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Трагічний День захисту дітей: перші реакції українських зірок на обстріл Києва
Ракетний обстріл Києва 1 червня 2023 року. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Окупанти здійснили черговий ракетний обстріл столиці. У Деснянському районі Києва загинули дві жінки та дев'ятирічна дівчинка. Маленька українка стала жертвою війни в Міжнародний день захисту дітей. Це просто не вкладається в голові у користувачів соцмереж. Авжеж, жорстокість росіян нікого не дивує. Але загибель дівчинки шокувала багатьох. 

Новини.LIVE розкаже про емоції знаменитостей, які одними з перших серед колег по шоу-бізнесу відреагували на обстріл Києва 1 червня. 

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"Я не знаю, чи існує ще у світі справедливість, якщо діти гинуть через одного оскаженілого діда. Ми не можемо надійно захистити своїх дітей, адже війна безжальна і не вибирає. Страшна статистика — за 16 місяців війни загинула 484 дитини. Я не знаю, яких слів добирати для втішання батьків, адже таких слів не існує. Я не знаю, як висловити свій біль і жаль, адже таких слів не існує. Маленькі янголятка, напевно, цей світ на вас не заслужив", — написала телеведуча.

Скриншот: Instagram/kosadcha

Леся Нікітюк

Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Ольга Сумська

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Лілія Ребрик

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Нікіта Добринін

Скриншот: Instagram/nikitadobrynin
Скриншот: Instagram/nikitadobrynin

Нагадаємо, раніше ми писали, що ворожі дрони пошкодили квартиру сестри співачки Камалії в Києві. Також ми розповідали, як знаменитості відреагували на атаку окупантів на столицю вночі 30 травня.

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