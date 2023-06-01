Трагічний День захисту дітей: перші реакції українських зірок на обстріл Києва

Ракетний обстріл Києва 1 червня 2023 року. Фото: Reuters

Окупанти здійснили черговий ракетний обстріл столиці. У Деснянському районі Києва загинули дві жінки та дев'ятирічна дівчинка. Маленька українка стала жертвою війни в Міжнародний день захисту дітей. Це просто не вкладається в голові у користувачів соцмереж. Авжеж, жорстокість росіян нікого не дивує. Але загибель дівчинки шокувала багатьох.

Новини.LIVE розкаже про емоції знаменитостей, які одними з перших серед колег по шоу-бізнесу відреагували на обстріл Києва 1 червня.

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"Я не знаю, чи існує ще у світі справедливість, якщо діти гинуть через одного оскаженілого діда. Ми не можемо надійно захистити своїх дітей, адже війна безжальна і не вибирає. Страшна статистика — за 16 місяців війни загинула 484 дитини. Я не знаю, яких слів добирати для втішання батьків, адже таких слів не існує. Я не знаю, як висловити свій біль і жаль, адже таких слів не існує. Маленькі янголятка, напевно, цей світ на вас не заслужив", — написала телеведуча.

Скриншот: Instagram/kosadcha

Леся Нікітюк

Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Ольга Сумська

Скриншот: Instagram/olgasumska

Лілія Ребрик

Скриншот: Instagram/liliia.rebrik

Григорій Решетник

Скриншот: Instagram/grisha_reshetnik

Анастасія Приходько

Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Нікіта Добринін

Скриншот: Instagram/nikitadobrynin

Скриншот: Instagram/nikitadobrynin

Нагадаємо, раніше ми писали, що ворожі дрони пошкодили квартиру сестри співачки Камалії в Києві. Також ми розповідали, як знаменитості відреагували на атаку окупантів на столицю вночі 30 травня.