Никитюк в туалете, Дантес в метро — реакция звезд на ракетную атаку на Киев
Выходные в столице начались громко. С самого утра в Киеве раздались взрывы. По предварительной информации спикера Воздушных сил Юрия Игната, они связаны с запуском вражеской баллистики. Пока данных о пострадавших или повреждениях инфраструктуры Киева нет.
В своих соцсетях знаменитости отреагировали на очередную попытку оккупантов нанести удар по столице.
Владимир Дантес
Воздушная тревога, прозвучавшая в Киеве уже после работы ПВО, застала шоумена на съемках нового проекта, название которого он не назвал. Владимир срочно прошел в укрытие в киевском метрополитене. Компанию ему составила певица KOLA.
Леся Никитюк
Григорий Решетник
Дарья Петрожицкая
Слава Демин
Анатолий Анатолич
Напомним, ранее мы писали о реакции украинских звезд на массированный обстрел Киева в Международный день защиты детей. Также мы рассказывали, как знаменитости отреагировали на один из последних ночных ракетных обстрелов Украины.
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