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Никитюк в туалете, Дантес в метро — реакция звезд на ракетную атаку на Киев

11 ноября 2023 09:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Никитюк в туалете, Дантес в метро — реакция звезд на ракетную атаку на Киев
Киевляне и гости столицы находятся в метро. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Выходные в столице начались громко. С самого утра в Киеве раздались взрывы. По предварительной информации спикера Воздушных сил Юрия Игната, они связаны с запуском вражеской баллистики. Пока данных о пострадавших или повреждениях инфраструктуры Киева нет.

В своих соцсетях знаменитости отреагировали на очередную попытку оккупантов нанести удар по столице.

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Владимир Дантес

Воздушная тревога, прозвучавшая в Киеве уже после работы ПВО, застала шоумена на съемках нового проекта, название которого он не назвал. Владимир срочно прошел в укрытие в киевском метрополитене. Компанию ему составила певица KOLA.

Дантес
Владимир Дантес и KOLA в укрытии. Скриншот: Instagram/volodymyrdantes

Леся Никитюк

Никитюк
Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Григорий Решетник

Скриншот: Instagram/grishareshetnik

Дарья Петрожицкая

Дарья Петрожицкая
Скриншот: Instagram/petrozhitskaya

Слава Демин

Слава Демин
Скриншот: Instagram/slavademin_official

Анатолий Анатолич

Анатолий Анатолич
Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Напомним, ранее мы писали о реакции украинских звезд на массированный обстрел Киева в Международный день защиты детей. Также мы рассказывали, как знаменитости отреагировали на один из последних ночных ракетных обстрелов Украины.

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