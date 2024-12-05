Ніколь Кідман вперше за тривалий час показала молодшу доньку — фото

Ніколь Кідман. Фото: Reuters

Голлівудська акторка Ніколь Кідман вперше за тривалий час з'явилася на публіці разом зі своєю донькою Фейт. Дівчина доєдналася до матері під час світського заходу.

Про це пише People.

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Мати та донька з'явилися разом на щорічному гала-вечорі Women In Entertainment журналу The Hollywood Reporter у готелі Beverly Hills у Беверлі-Гіллз, Каліфорнія.

57-річна Ніколь та 13-річна Фейт позувала перед фотографами, обіймаючи одна одну.

Для світського заходу Кідман обрала стриману чорну сукню із блакитним комірцем. Донька акторки обрала білу спідницю та відповідний жакет з чорним оздобленням.

Нагадаємо, Фейт наймолодша дитина голлівудської зірки. Дівчинка народилася від сурогатної матері, її біологічними батьками є Кідман та її чоловік, музикант Кіт Урбан.

Також Ніколи має двох названих дітей, яких всиновила у шлюбі зі актором Томом Крузом, — 32-річну доньку Ізабеллу та 29-річного сина Коннора.

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