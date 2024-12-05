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Ніколь Кідман вийшла у світ з донькою від сурогатної матері

5 грудня 2024 17:32
Марія Покровська - Редактор
Ніколь Кідман вперше за тривалий час показала молодшу доньку — фото
Ніколь Кідман. Фото: Reuters
Марія Покровська - Редактор

Голлівудська акторка Ніколь Кідман вперше за тривалий час з'явилася на публіці разом зі своєю донькою Фейт. Дівчина доєдналася до матері під час світського заходу.

Про це пише People.

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Мати та донька з'явилися разом на щорічному гала-вечорі Women In Entertainment журналу The Hollywood Reporter у готелі Beverly Hills у Беверлі-Гіллз, Каліфорнія.

57-річна Ніколь та 13-річна Фейт позувала перед фотографами, обіймаючи одна одну.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Для світського заходу Кідман обрала стриману чорну сукню із блакитним комірцем. Донька акторки обрала білу спідницю та відповідний жакет з чорним оздобленням.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, Фейт наймолодша дитина голлівудської зірки. Дівчинка народилася від сурогатної матері, її біологічними батьками є Кідман та її чоловік, музикант Кіт Урбан.

Також Ніколи має двох названих дітей, яких всиновила у шлюбі зі актором Томом Крузом, — 32-річну доньку Ізабеллу та 29-річного сина Коннора.

Нагадаємо, раніше Ірина Федишин повеселилася зі своїми синами під час поїздки до США.

Також ми писали, що Даша Кацуріна та Володимира Дантес показали, як разом зі дітьми прикрасили ялинку.

діти Голлівуд Ніколь Кідман закордонні зірки акторка

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