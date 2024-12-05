Николь Кидман впервые за длительное время показала младшую дочь — фото

Николь Кидман. Фото: Reuters

Голливудская актриса Николь Кидман впервые за долгое время появилась на публике вместе со своей дочерью Фейт. Девушка присоединилась к матери во время светского мероприятия.

Об этом пишет People.

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Мать и дочь появились вместе на ежегодном гала-вечере Women In Entertainment журнала The Hollywood Reporter в отеле Beverly Hills в Беверли-Хиллз, Калифорния.

57-летняя Николь и 13-летняя Фейт позировала перед фотографами, обнимая друг друга.

Для светского мероприятия Кидман выбрала сдержанное черное платье с голубым воротничком. Дочь актрисы выбрала белую юбку и соответствующий жакет с черной отделкой.

Напомним, Фейт самый молодой ребенок голливудской звезды. Девочка родилась от суррогатной матери, ее биологическими родителями являются Кидман и ее муж, музыкант Кит Урбан.

Также у Николая двое названных детей, которых усыновила в браке с актером Томом Крузом, — 32-летняя дочь Изабелла и 29-летний сын Коннор.

Напомним, ранее Ирина Федишин повеселилась со своими сыновьями во время поездки в США.

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