Ніколь Шерзінгер обрала на музичну премію сукню від українського бренду
Напередодні в Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення престижної музичної премії iHeartRadio Music Awards. На червоній доріжці в яскравих образах позували багато знаменитостей. Серед них була і ексучасниця гурту The Pussycat Dolls, співачка та акторка Ніколь Шерзінгер.
Для світського заходу зірка обрала сукню одного з українських брендів, пише видання Vogue.
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Подробиці
Для візиту премії 44-річна співачка обрала яскраво-рожеву сукню-бюстьє бренду NUÉ. Українська компанія відома своїми блискучими топами та сяйливим вбранням для вечірок. Відмітна риса саме цієї сукні з нової весняно-літньої колекції марки — пікантний виріз збоку, що відкриває стегно.
NUÉ — український prêt-à-party бренд блискучого day-to-night одягу. Після тренду на зручність, мінімалізм і скандинавську простоту, Nue Studios знайшов привід знову одягнути вишуканий вечірній одяг, незалежно від того, яка подія чекає — розкішний вихід, святкування або просто вечірка вдома.
Колекції представлені топами та сяючими кроп-топами зі стразами в стилі Attico, оригінальними спідницями та брюками, жакетами, стильними сукнями, а також спідньою білизною, прикрасами та аксесуарами.
До речі, Шерзінгер має українське коріння — її повне ім'я Ніколь Прасковія Еліколані Валіенте Шерзінгер. Його середню частину вона одержала від своєї української бабусі Парасковії, яку ніжно називає Туту. Українські марки Ніколь Шерзінгер підтримує вже багато років.
Нагадаємо, раніше ми писали, що "Міс Німеччина" завітала на "Оскар" в сукні українського бренду, яку шили під час обстрілів. Також ми розповідали, мілітарі худі якого бренду обрав Президент України Володимир Зеленський для свого візиту до США.