Николь Шерзингер выбрала на музыкальную премию платье от украинского бренда
В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения престижной музыкальной премии iHeartRadio Music Awards. На красной дорожке в ярких образах позировали многие знаменитости. Среди них была и бывшая участница группы The Pussycat Dolls, певица и актриса Николь Шерзингер.
Для светского мероприятия звезда выбрала платье одного из украинских брендов, пишет издание Vogue.
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Подробности
Для визита премии 44-летняя певица выбрала ярко-розовое платье-бюстье бренда NUÉ. Украинская компания известна своими блестящими топами и сияющими нарядами для вечеринок. Отличительная черта именно этого платья из новой весенне-летней коллекции марки — открывающий бедро пикантный вырез сбоку.
NUÉ — украинский prêt-à-party бренд блестящей day-to-night одежды. После тренда на удобство, минимализм и скандинавскую простоту, Nue Studios нашел повод снова одеть изысканную вечернюю одежду, независимо от того, какое событие ждет — роскошный выход, празднование или просто вечеринка дома.
Коллекции представлены топами и сияющими укропами со стразами в стиле Attico, оригинальными юбками и брюками, жакетами, стильными платьями, а также нижним бельем, украшениями и аксессуарами.
Кстати, у Шерзингер есть украинские корни — ее полное имя Николь Прасковия Эликолани Валиенте Шерзингер. Его среднюю часть она получила от своей украинской бабушки Прасковии, которую нежно называет Туту. Украинские бренды Николь Шерзингер поддерживает уже много лет.
Напомним, ранее мы писали, что "Мисс Германия" посетила "Оскар" в платье украинского бренда, которое шили во время обстрелов. Также мы рассказывали, милитари худи какого бренда избрал Президент Украины Владимир Зеленский для своего визита в США.