Нова адаптація твору Стівена Кінга та титулована українська драма "Памфір": кінопрем'єри тижня

Кінопрем'єри тижня в Україні

Цього тижня в український кінопрокат вийшли кілька стрічок різних жанрів. Серед них вітчизняна драма "Памфір" та американський фільм жахів "Діти кукурудзи", знятий за сюжетом роману "короля жахів" Стівена Кінга.

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Памфір (Україна, Франція, Польща, Чілі, Люксембург)

Проєкт був серед переможців конкурсного відбору Держкіно. Також у виробництві взяв участь Український культурний фонд. Режисером та сценаристом виступив українець Дмитро Сухолиткий-Собчук. Знімали на Буковині 2020 року з дотриманням усіх обмежень, спричинених пандемією коронавірусу.

Світова премʼєра стрічки пройшла на Каннському кінофестивалі. Фільм показали в програмі "Двотижневик режисера". Після цього "Памфір" відібрали до програм понад 40 фестивалів із 25 країн світу.

Події фільму розгортаються на Буковині напередодні Маланки — карнавалу із переодяганням у тварин і фольклорних персонажів, який відзначають ввечері перед "старим" Новим роком. Головний герой — заробітчанин і сімʼянин із маленького села на кордоні з Румунією, який змушений повернутися до контрабанди, щоби врятувати сина.

Діти кукурудзи (США)

Фільм жахів знято за сюжетом роману письменника Стівена Кінга. Перша екранізація була реалізована 1984 року та стала культовою серед шанувальників жанру. Фільм мав вісім сиквелів та рімейк у 2009 році. За словами творців нового фільму, він стане адаптацією роману, яка не має нічого спільного із попередніми екранізаціями. Основний знімальний процес нового фільму проходив у Австралії, навесні та влітку 2020 року, у самий розпал карантину, спричиненого пандемією COVID-19.

За сюжетом, невеличке містечко у штаті Небраска — саме те місце, де ніколи нічого не відбувається. Через неврожай кукурудзи місцеві фермери вирішують відмовитися від вирощування цієї культури та спалити існуючу кукурудзу на полях довкола. По незрозумілій дорослим причині діти вкрай обурені таким їхнім рішенням. Дитячий протест набуває небачених масштабів та переростає у криваві розправи. Охоплені культом поклоніння божеству, яке вони називають "Той що ходить", діти вбивають будь-кого з дорослих, хто їм зустрінеться.

Банк Дейва (Велика Британія)

Комедійна драма містить в основі сюжету реальні події. Надихаюча історія про наполегливість та успіх знята режисером Крісом Фоггіним за сценарієм П'єрса Ешворта.

Події розгортаються 2008 року. Світ сколихнула нечувана за розмахом фінансова криза. На півночі Великої Британії місцевий мільйонер Дейв Фішвік, який сам заробив свої статки, розуміє неспроможність банківської системи задовольняти потреби людей. Він хоче відкрити власний банк. Певний досвід вже має — знає на що звертати увагу, якщо хтось хоче позичити в тебе велику суму грошей. Допомогти у новій для нього справі має юрист Хью Стокуелл.

Усі перебувають у захваті від ідеї Дейва. Послугами нового банку готові скористатися місцеві підприємці та прості городяни. Залишилось лише отримати ліцензію на банківську діяльність. Головна проблема у тому, що такий дозвіл у Великій Британії не видавався нікому більш ніж 150 років.

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Небезпечний (Німеччина, Італія, Нідерланди)

Зйомки велися у низці німецьких міст, Нідерландах, Мексиці та Марокко. В основі сюжету — реальна історія життя популярного німецького реп-виконавця та підприємця з псевдонімом Xatar. Свій перший музичний альбом він написав, відбуваючи покарання у в’язниці. Тюремний наглядач попросив автограф для свого сина — так репер побачив свій перший диск. Режисером та сценаристом фільму став Фатіх Акін, син емігрантів, як і герой фільму. У його творчому доробку майже 60 фільмів.

Діра (Італія, Франція, Німеччина)

В основі сюжету драми — реальна історія дослідження національного парку Полліно. На Венеціанському кінофестивалі 2021 року фільм виборов три нагороди: спеціальний приз журі, премію Федерації італійських кіноклубів та приз Green Drop Award.

Події у фільмі розгортаються 1961 року в Італії. Група спелеологів з П’ємонту вирушила у найбільший національний парк країни Полліно аби дослідити цей регіон. У невеличкому місцевому поселенні вони побачили розмірене і неквапливе життя. Дослідники спускаються у прірву, не знаючи що їх чекало попереду. Своїми діями вони розганяли поодиноких печерних жителів і одразу ж помилково констатували, що тут ніхто не живе. Спелеологи пройшли на глибину 683 метри та стали першими, хто це зробив. Здалеку місцевий дідусь-пастух, який випасав корів, спостерігав за роботою дослідників. Це була єдина його розвага, окрім телевізора.

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