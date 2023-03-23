Влада Гонконгу заборонила прокат хорору про Вінні-Пуха: до чого тут Сі Цзіньпін

Лідер Китая Сі Цзіньпін та персонаж фільму "Вінні-Пух: Кров і мед"

У Гонконгу (особливий адміністративний район Китаю) скасували прокат британського фільму жахів "Вінні-Пух: Кров і мед" лише за два дні до прем'єри. Подейкують, на це вплинула схожість головного героя з відомим політиком.

Про це повідомляє видання Variety.

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До п'ятниці, 24 березня, було заброньовано 30 кінотеатрів. До цього моменту відбувся один сеанс із цензурою, а потім всі інші кінотеатри одночасно скасували весь прокат.

Секретар культури Гонконгу заявив, що уряд не має до цього жодного стосунку.

"Дистриб'ютор зрештою вирішив не показувати фільм. Це було їхнє власне рішення", — сказав він.

Але місцеві критики повідомляють, що справжнім поясненням скасування кінопрокату є факт заборони персонажа Вінні-Пуха в Китаї через його схожість із лідером країни Сі Цзіньпіном. 2018 року китайські органи влади не дозволили прокат діснеївського фільму "Крістофер Робін" з Юеном МакГрегором.

Гонконг є особливим адміністративним районом Китаю зі своєю автономією та вільнішими законами, проте останні роки цензура все частіше схожа на китайську.

У новому фільмі кровожерливі Вінні-Пух та П'ятачок вирішують помститися своєму господареві за те, що той проміняв їх на навчання у коледжі.

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