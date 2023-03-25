Новая адаптация романа Стивена Кинга и титулованная украинская драма "Памфир": кинопремьеры недели

Кинопремьеры недели в Украине

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли несколько лент разных жанров. Среди них отечественная драма "Памфир" и американский ужастик "Дети кукурузы", снятый по сюжету романа "короля ужасов" Стивена Кинга.

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Памфир (Украина, Франция, Польша, Чили, Люксембург)

Проект был среди победителей конкурсного отбора Госкино. Также в производстве принял участие Украинский культурный фонд. Режиссером и сценаристом выступил украинец Дмитрий Сухолиткий-Собчук. Снимали на Буковине в 2020 году с соблюдением всех ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Мировая премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале. Ленту показали в программе "Двухеженедельник режиссера". После этого "Памфир" отобрали в программы более 40 фестивалей из 25 стран мира.

События фильма разворачиваются на Буковине накануне Маланки — карнавала с переодеванием в животных и фольклорных персонажей, который отмечают вечером перед "старым" Новым годом. Главный герой — гастарбайтер и семьянин из маленькой деревни на границе с Румынией, который вынужден вернуться к контрабанде, чтобы спасти сына.

Дети кукурузы (США)

Фильм ужасов снят по сюжету романа писателя Стивена Кинга. Первая экранизация была реализована в 1984 году и стала культовой среди любителей жанра. У фильма было восемь сиквелов и римейк в 2009 году. По словам создателей нового фильма, он станет адаптацией романа, не имеющей ничего общего с предыдущими экранизациями. Основной съемочный процесс нового фильма проходил в Австралии, весной и летом 2020 года, в самый разгар карантина, вызванного пандемией COVID-19.

По сюжету небольшой городок в штате Небраска — именно то место, где никогда ничего не происходит. Из-за неурожая кукурузы местные фермеры решают отказаться от выращивания этой культуры и сжечь существующую кукурузу на полях вокруг. По непонятной взрослой причине дети крайне возмущены таким их решением. Детский протест приобретает невиданные масштабы и перерастает в кровавые расправы. Охваченные культом поклонения божеству, которое они называют "ходящим", дети убивают любого из взрослых, кто им встретится.

Банк Дейва (Великобритания)

Комедийная драма содержит в основе сюжета реальные события. Вдохновляющая история о настойчивости и успехе снята режиссером Крисом Фоггиным по сценарию Пьерса Эшворта.

События разворачиваются в 2008 году. Мир потряс неслыханный по размаху финансовый кризис. На севере Великобритании местный миллионер Дэйв Фишвик, сам заработавший свое состояние, понимает несостоятельность банковской системы удовлетворять потребности людей. Он хочет открыть свой банк. Определенный опыт уже имеет — знает, на что обращать внимание, если кто-то хочет одолжить у тебя большую сумму денег. Помочь в новом ему деле имеет юрист Хью Стокуэлл.

Все восхищаются идеей Дэйва. Услугами нового банка готовы воспользоваться местные предприниматели и простые горожане. Осталось только получить лицензию на банковскую деятельность. Главная проблема в том, что такое разрешение в Великобритании не выдавалось никому более 150 лет.

Опасный (Германия, Италия, Нидерланды)

Съемки велись в ряде германских городов, Нидерландах, Мексике и Марокко. В основе сюжета — реальная история жизни популярного немецкого рэп-исполнителя и предпринимателя с псевдонимом Xatar. Свой первый музыкальный альбом он написал отбывая наказание в тюрьме. Тюремный смотритель попросил автограф для своего сына — так рэпер увидел свой первый диск. Режиссером и сценаристом фильма стал Фатих Акин, сын эмигрантов, как и герой фильма. В его творческом наследии почти 60 фильмов.

Дыра (Италия, Франция, Германия)

В основе сюжета драмы – реальная история исследования национального парка Поллино. На Венецианском кинофестивале 2021 года фильм завоевал три награды: специальный приз жюри, премию Федерации итальянских киноклубов и приз Green Drop Award.

События в фильме разворачиваются в 1961 году в Италии. Группа спелеологов из Пьемонта отправилась в крупнейший национальный парк страны Поллино, чтобы исследовать этот регион. В небольшом местном поселении они увидели размеренную и неторопливую жизнь. Исследователи спускаются в пропасть, не зная, что их ждало впереди. Своими действиями они разгоняли одиноких пещерных жителей и сразу ошибочно констатировали, что здесь никто не живет. Спелеологи прошли на глубину 683 метра и стали первыми, кто это сделал. Издалека местный дедушка-пастух, пасший коров, наблюдал за работой исследователей. Это было единственное его развлечение, кроме телевизора.

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