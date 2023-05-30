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"Новые ощущения": испуганная Собчак отреагировала на атаку Москвы дронами

30 мая 2023 11:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Новые ощущения": испуганная Собчак отреагировала на атаку Москвы дронами
Российская блогерша Ксения Собчак. Фото: росСМИ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 30 мая, в российской столице неспокойно. Москву атаковали десятки беспилотников. Большинство из них пролетели над элитными жилыми районами Барвиха и Рублевка. Из-за чего местные знаменитости и олигархи не на шутку испугались. Среди них была и блогерша, которую называют либералкой и оппозиционеркой, Ксения Собчак.

В своем Telegram-канале она прокомментировала фрагмент эмоциональной переписки со своим другом.

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41-летняя Собчак живет в закрытом элитном районе на Рублево-Успенском шоссе Москвы. В переписке, которая попала в сеть, она рассказывает другу, что из окна своего особняка видела дым от взрывов. По ее словам, звуки были громкими и в Барвихе.

"Прям рядом, шесть взрывов с разницей в 10 минут. Это новые ощущения. Земля трясется", — написала пропагандистка.

Переписка Ксении Собчак с другом. Скриншот: Telegram/Xysmela

Пользователи соцсетей пишут, что это месть Собчак за то, что она радуется ракетным обстрелам Украины и террору оккупантов. На это путинистка мгновенно отреагировала.

"Я не рада ни дронам — ни в Москве, ни в Киеве! И меня охватывает ужас от того, что есть много людей, и здесь и там, которые рады, и хотят бесконечного продолжения", написала пропагандистка.

Напомним, ранее мы писали, что Москву атаковал дрон из фонда "Мести Ани Лорак". Также мы рассказывали, что украинские знаменитости отреагировали на атаку оккупантов на Киев ночью 30 мая.

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