"Новые ощущения": испуганная Собчак отреагировала на атаку Москвы дронами

Российская блогерша Ксения Собчак. Фото: росСМИ

Сегодня, 30 мая, в российской столице неспокойно. Москву атаковали десятки беспилотников. Большинство из них пролетели над элитными жилыми районами Барвиха и Рублевка. Из-за чего местные знаменитости и олигархи не на шутку испугались. Среди них была и блогерша, которую называют либералкой и оппозиционеркой, Ксения Собчак.

В своем Telegram-канале она прокомментировала фрагмент эмоциональной переписки со своим другом.

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41-летняя Собчак живет в закрытом элитном районе на Рублево-Успенском шоссе Москвы. В переписке, которая попала в сеть, она рассказывает другу, что из окна своего особняка видела дым от взрывов. По ее словам, звуки были громкими и в Барвихе.

"Прям рядом, шесть взрывов с разницей в 10 минут. Это новые ощущения. Земля трясется", — написала пропагандистка.

Переписка Ксении Собчак с другом. Скриншот: Telegram/Xysmela

Пользователи соцсетей пишут, что это месть Собчак за то, что она радуется ракетным обстрелам Украины и террору оккупантов. На это путинистка мгновенно отреагировала.

"Я не рада ни дронам — ни в Москве, ни в Киеве! И меня охватывает ужас от того, что есть много людей, и здесь и там, которые рады, и хотят бесконечного продолжения", — написала пропагандистка.

Напомним, ранее мы писали, что Москву атаковал дрон из фонда "Мести Ани Лорак". Также мы рассказывали, что украинские знаменитости отреагировали на атаку оккупантов на Киев ночью 30 мая.