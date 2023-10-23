Українці запідозрили, що Ірина Сопонару вагітна — чому вони так вирішили

Акторка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару у програмі "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот з YouTube

Відома українська акторка і зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару дала відверте інтерв’ю, де розповіла про дитячі та юні роки, а також про пропозицію коханого. До того ж, артистка показала себе у новому образі, який одразу ж наробив багато галасу серед користувачів Інтернету.

Відповідне інтерв’ю можна подивитися на каналі "Сніданок з 1+1" в YouTube.

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Подробиці з життя акторки

У програмі українська телезірка Ірина Сопонару згадала своє дитинство та юні роки. Також вона поділилася романтичною історією, розповівши про те, як коханий зробив їй пропозицію руки і серця. Зокрема, акторка "Жіночого Кварталу" показала обручку, яку він їй подарував.

Українська акторка Ірина Сопонару у програмі "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот з YouTube

До того ж, варто звернути увагу на зовнішність, яку Ірина Сопонару вирішила змінити. Акторка показала себе у програмі з чубчиком і коротким волоссям. Вона розповіла, чому це вона вирішила змінити свій зовнішній вигляд.

"Інколи хочеться змін, і це найпростіше для мене. Мені завжди хочеться пірсинг на обличчі зробити, мені дуже подобається, як у Наді Дорофєєвої. Але я завжди боюся. Максимум, на що мене вистачає, — це чубчик підстригти, а потім його відрощувати. Це мої максимальні зміни", — зазначила Ірина Сопонару.

Думка користувачів про зовнішність акторки

Побачивши Ірину в новому амплуа, користувачі YouTube не змогли промовчати і почали висловлювати свою думку стосовно нього. Зокрема, люди почали критикувати акторку, зазначивши, що вона дуже змінилася зовнішньо.

Що ти з собою зробила, Ірина, для чого, ти гарніша була

Це інша людина

Я вважаю, що Іра вагітна, ну якщо це зміна іміджу, то спроба невдала

Іра від природи була красуня. А це чи бджоли покусали? Сама худенька, а обличчя на вигляд "важке". Догляд за собою потрібен. А зловживання процедурами дає зворотній ефект

А що в неї з обличчям? Переколота чи вагітна???

Коментарі під інтерв'ю з Іриною Сопонару. Фото: скриншот з YouTube

Коментар під інтерв'ю з Іриною Сопонару. Фото: скриншот з YouTube

Коментар під інтерв'ю з Іриною Сопонару. Фото: скриншот з YouTube

Стосунки з іноземцем

У 2021 році стало відомо про те, що українська акторка Ірина Сопонару почала зустрічатися з британським підприємцем Різом. Нещодавно чоловік зробив пропозицію, тому телезірка починає готуватися до весілля. На своїй сторінці в Instagram Ірина показала щасливі фото.

На знімку вона постала зі своїм коханим, а на іншому фото показала обручку, яку він їй подарував.

"Ми з Різом @rbainham більше НЕ ЗУСТРІЧАЄМОСЬ! Тепер ми ЗАРУЧЕНІ", — зазначила Ірина Сопонару.

Акторка Ірина Сопонару зі своїм коханим, який зробив їй пропозицію. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська акторка Ірина Сопонару розповіла про свої заробітки і витрати.

Раніше ми розповідали про те, що українська телезірка Ірина Сопонару здивувала публіку відвертими відповідями.

Також ми повідомляли про те, що зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару зізналася, чи готова вона до дітей.