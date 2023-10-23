Украинцы заподозрили, что Ирина Сопонару беременна — почему они так решили

Актриса "Женского Квартала" Ирина Сопонару в программе "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская актриса и звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару дала откровенное интервью, где рассказала о детстве и юных годах, а также о предложении любимого. К тому же, артистка показала себя в новом образе, который сразу наделал много шума среди пользователей Интернета.

Соответствующее интервью можно посмотреть на канале "Сніданок з 1+1" в YouTube.

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Подробности из жизни актрисы

В программе украинская телезвезда Ирина Сопонару вспомнила детство и юные годы. Также она поделилась романтической историей, рассказав о том, как возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца. В частности, актриса "Женского Квартала" показала обручальное кольцо, которое он ей подарил.

Украинская актриса Ирина Сопонару в программе "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот с YouTube

К тому же, стоит обратить внимание на внешность, которую Ирина Сопонару решила изменить. Актриса показала себя в программе с челкой и короткими волосами. Она рассказала, почему она решила изменить свой внешний вид.

"Иногда хочется перемен, и это самое простое для меня. Мне всегда хочется пирсинг на лице сделать, мне очень нравится, как у Нади Дорофеевой. Но я всегда боюсь. Максимум, на что меня хватает, — это челку подстричь, а потом ее отращивать. Это мои максимальные изменения", — отметила Ирина Сопонару.

Мнение пользователей о внешности актрисы

Увидев Ирину в новом амплуа, пользователи YouTube не смогли промолчать и начали высказывать свое мнение по поводу него. В частности, люди начали критиковать актрису, отметив, что она сильно изменилась внешне.

Что ты с собой сделала, Ирина, для чего, ты красивее была

Это другой человек

Я считаю, что Ира беременна, ну если это смена имиджа, то попытка неудачная

Ира от природы была красавица. А это или пчелы покусали? Сама худенькая, а лицо на вид "тяжелое". Уход за собой нужен. А злоупотребление процедурами дает обратный эффект

А что у нее с лицом? Переколотая или беременная???

Комментарии под интервью с Ириной Сопонару. Фото: скриншот с YouTube

Комментарий под интервью с Ириной Сопонару. Фото: скриншот с YouTube

Комментарий под интервью с Ириной Сопонару. Фото: скриншот с YouTube

Отношения с иностранцем

В 2021 году стало известно, что украинская актриса Ирина Сопонару начала встречаться с британским предпринимателем Ризом. Недавно мужчина сделал предложение, поэтому телезвезда начинает готовиться к свадьбе. На своей странице в Instagram Ирина показала счастливые фотографии.

На снимке она предстала со своим любимым, а на другом фото показала обручальное кольцо, которое он ей подарил.

"Мы с Ризом @rbainham больше НЕ ВСТРЕЧАЕМСЯ! Теперь мы ОБРУЧЕНЫ", — отметила Ирина Сопонару.

Актриса Ирина Сопонару со своим любимым, который сделал ей предложение. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская актриса Ирина Сопонару рассказала о своих заработках и расходах.

Ранее мы рассказывали, что украинская телезвезда Ирина Сопонару удивила публику откровенными ответами.

Также мы сообщали о том, что звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару призналась, готова ли она к детям.