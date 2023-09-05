Netflix "поховав" відомого українського поета, який служить у ЗСУ: реакція військового

Павло Вишебаба. Фото: facebook.com/vyshebaba

Стрімінгова платформ Netflix випустила серіал "Матері війни". В одному з епізодів показали "загибель" українського військового та поета Павла Вишебаби.

Про йдеться на сторінці поета в соціальній мережі.

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В п'ятій серії під драматичну музику оповідач читає рядки з віршів Павла, показуються його фото і відео, а потім вони стають чорно-білими. Згодом повідомляють, що Вишебаба "загинув під Сєвєродонецьком".

Павло Вишебаба про новий серіал Netflix. Фото: facebook.com/vyshebaba

На щастя, Павло живий і вже прокоментував інцидент.

"Чутки про мою смерть сильно перебільшені, як писав Марк Твен. Netflix не встиг привітатися зі мною, як тут же попрощався. Я можу зрозуміти — вони думали, що я вже тойво. Чому — не знаю. Кінцівка серіалу дійсно вийшла драматичною, але є нюанс. Я продовжую служити — незмінно в 68 бригаді — і хотів би, щоб не лякали моїх друзів і читачів, принаймні, марно", — зазначив Вишебаба.

Також він розповів, що завдяки підписникам зідзвонився у месенджері з творцями серіалу, вони пообіцяли відредагувати фінальний епізод і, крім того, розглянуть можливість допомоги 68 бригаді, в якій служить військовий.

Раніше в новому серіалі Netflix розсекретили ще одне прізвисько принца Гаррі.

Нагадаємо, син режисера оригінальної "Білосніжки" розкритикував римейк та звинуватив Disney.