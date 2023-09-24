В Голлівуді готові укласти угоду, яка покладе край протестам сценаристів, але є нюанс

Мітинг сценаристів Америки. Фото: Reuters

Голлівудські студії та сценаристи-протестувальники наблизились до вирішення суперечки щодо продовження контрактів, яка паралізувала індустрію на кілька місяців. Актуальною лишається проблема використання штучного інтелекту (ШІ).

Про це пише Bloomberg.

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Видання, посилаючись на джерела, які знайомі з ситуацією, зазначає, що студії погодилися залучити певну кількість сценаристів до своїх телевізійних шоу, кількість яких буде збільшуватися разом із кількістю епізодів у сезоні. Обидві сторони також створили структуру, в якій сценаристи будуть отримувати бонуси за популярні шоу на потокових сервісах.

Студії зробили зустрічну пропозицію щодо використання штучного інтелекту в написанні сценаріїв, що наразі є головною темою переговорів.

Керівництво таких компаній, як Netflix, Walt Disney і Warner Bros Discovery четвертий день поспіль зустрічалося з учасниками переговорів, які представляють Гільдію сценаристів Америки, сподіваючись врегулювати страйк, який почався на початку травня. Сценаристи вимагають вищу оплату праці та зміни у способах оплати їхньої роботи стрімінговими сервісами.

Медіакомпанії тиснули на учасників конфлікту

На обидві сторони чинився тиск з метою досягнення угоди. Великі медіакомпанії не в змозі вивести стільки нових шоу на ТБ, ані просуватися вперед із кінопроектами.

Припинення роботи коштує економіці мільярди доларів, особливо в Лос-Анджелесі, торкнувшись усіх його мешканців: від перукарів і візажистів до ресторанів.

Хоча обидві сторони не змогли досягти угоди в суботу, 23 вересня, вони все ще сподіваються вирішити свої розбіжності найближчими днями. Коли буде досягнуто принципової згоди, профспілка все одно має ратифікувати угоду шляхом голосування своїх членів.

Раніше ми повідомляли, що вже як понад два місяці страйкує Гільдія сценаристів США. Тепер до них доєднались актори. Подібного за океаном не було 60 років.

Нагадаємо, що виконавець ролі Гаррі Поттера, британський актор Деніел Редкліфф приніс новонародженого сина на голлівудський страйк.

Також ми розповідали, що зйомкам приквелу "Гри престолів" не загрожує масовий страйк акторів та сценаристів.