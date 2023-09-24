Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow В Голлівуді готові укласти угоду, яка покладе край протестам сценаристів, але є нюанс arrow

В Голлівуді готові укласти угоду, яка покладе край протестам сценаристів, але є нюанс

24 вересня 2023 12:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Голлівуді готові укласти угоду, яка покладе край протестам сценаристів, але є нюанс
Мітинг сценаристів Америки. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Голлівудські студії та сценаристи-протестувальники наблизились до вирішення суперечки щодо продовження контрактів, яка паралізувала індустрію на кілька місяців. Актуальною лишається проблема використання штучного інтелекту (ШІ).

Про це пише Bloomberg.

Читайте також:

Протести сценаристів можуть ущухнути

Видання, посилаючись на джерела, які знайомі з ситуацією, зазначає, що студії погодилися залучити певну кількість сценаристів до своїх телевізійних шоу, кількість яких буде збільшуватися разом із кількістю епізодів у сезоні. Обидві сторони також створили структуру, в якій сценаристи будуть отримувати бонуси за популярні шоу на потокових сервісах.

Студії зробили зустрічну пропозицію щодо використання штучного інтелекту в написанні сценаріїв, що наразі є головною темою переговорів. 

Керівництво таких компаній, як Netflix, Walt Disney і Warner Bros Discovery четвертий день поспіль зустрічалося з учасниками переговорів, які представляють Гільдію сценаристів Америки, сподіваючись врегулювати страйк, який почався на початку травня. Сценаристи вимагають вищу оплату праці та зміни у способах оплати їхньої роботи стрімінговими сервісами.

Медіакомпанії тиснули на учасників конфлікту

На обидві сторони чинився тиск з метою досягнення угоди. Великі медіакомпанії не в змозі вивести стільки нових шоу на ТБ, ані просуватися вперед із кінопроектами. 

Припинення роботи коштує економіці мільярди доларів, особливо в Лос-Анджелесі, торкнувшись усіх його мешканців: від перукарів і візажистів до ресторанів.

Хоча обидві сторони не змогли досягти угоди в суботу, 23 вересня, вони все ще сподіваються вирішити свої розбіжності найближчими днями. Коли буде досягнуто принципової згоди, профспілка все одно має ратифікувати угоду шляхом голосування своїх членів.

Раніше ми повідомляли, що вже як понад два місяці страйкує Гільдія сценаристів США. Тепер до них доєднались актори. Подібного за океаном не було 60 років. 

Нагадаємо, що виконавець ролі Гаррі Поттера, британський актор Деніел Редкліфф приніс новонародженого сина на голлівудський страйк. 

Також ми розповідали, що зйомкам приквелу "Гри престолів" не загрожує масовий страйк акторів та сценаристів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз