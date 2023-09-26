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Новый проект Netflix: что известно и при чем здесь "Игра в кальмара"

26 сентября 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Новый проект Netflix: что известно и при чем здесь "Игра в кальмара"
Кадр из фильма: "Игра в кальмаре". Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Самым популярным продуктом Netflix за всю историю существования компании стал первый сезон сериала "Игра в кальмаре". Теперь в компании решили запустить еще второй сезон сериала и реалити-шоу, основанные на этом фильме.

О своих планах Netflix сообщило в YouTube.

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Новое реалити-шоу

Сообщается, что реалити-шоу на основе "Игры в кальмарах" Netflix запускает в ноябре 2023 года. В проекте примут участие 456 человек со всего мира. Все участники — старше 21 года.

Для участников придумали разные испытания. Некоторые взяли из сериала, а некоторые совершенно новые.

Победителем станет только один участник, который преодолеет все испытания. Его ждет денежный приз, самый большой за всю историю проведения различных реалити — 4,56 млн долларов.

"Ставки высоки, но в этой игре самая страшная судьба – вернуться домой с пустыми руками", — отмечают в Netflix.

Напомним, голливудские студии и протестующие сценаристы приблизились к разрешению спора о продлении контрактов, который парализовал индустрию на несколько месяцев. Актуальной остается проблема использования искусственного интеллекта (ИИ).

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