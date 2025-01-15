"Гра в кальмара" — продовження б'є рекорди за переглядами

Новий сезон "Гри в кальмара" б'є рекорди за переглядами
Новий сезон знаменитого серіалу "Гра в кальмара" через декілька тижнів після виходу б'є рекорди за переглядами. Другий сезон став третім за популярністю на стрімінговій платформі Netflix.
Про це повідомляє Variety.
Успіх другого сезону "Гри в кальмара"
Нові серії вже зібрали 152,5 мільйони переглядів на Netflix. Нині "Гра в кальмара 2" займає третє місце в рейтингу популярності, поступившись лише своєму першому сезону (265 мільйонів) та "Венздей" (252 мільйони).
За чотири дні після прем'єри 26 грудня другий сезон "Гри в кальмари" зібрав 68 мільйонів переглядів, що стало найбільшим телевізійним дебютом Netflix за всю історію.
Тиждень потому він зібрав 126,2 мільйона переглядів за 11 днів — більше, ніж будь-який інший серіал Netflix за цей час.
Нагадаємо, раніше ми писали, що критики захейтили другий сезон "Гри в кальмара". А також фани знайшли не менш цікаву альтернативу "Грі в кальмара".
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