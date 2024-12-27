"Гра в кальмара 2" потрапила під хвилю хейту — причини

"Гра в кальмара 2". Фото: скриншот

Другий сезон "Гри в кальмара" вийшов лише кілька днів тому, а вже потрапив під хвилю хейту. Критики та глядачі залишають негативні відгуки через банальний сюжет та велику кількість аморальних сцен, які не мають ніякого сенсу.

Редакція Новини.LIVE розповідає.

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За сюжетом другого сезону головний герой Сон Кі Хун через три роки після своєї перемоги в змаганнях об'єднується з детективом Чон Хо, щоб вийти на організаторів смертельної гри і зупинити її назавжди. Щоб припинити смертельну гру, він знову починає в неї грати.

Кінокритики дуже негативно відкликаються про другий сезон, який об'єктивно затягнутий та навіть не має конкретного кінця. Щоб дізнатися, чим закінчиться операція, режисери змушують глядачів чекати наступного року. У цьому ж сезоні подій "кіт наплакав".

"Гра в кальмара" не може позбутися бажання повторювати одні й ті самі виснажливі уроки про жадібність і людську природу, і це радше обтяжує розповідь, ніж підносить її. Часто здається, що шоу боїться, що його глядачі можуть не зрозуміти, що відбувається, тому все має бути прописано. Кожне голосування повторює ту саму динаміку, що й попередні, у виснажливій манері, витрачаючи час на ті самі сцени, коли люди вагаються між тим, залишитися чи піти. На той час, як сезон добігає кінця, здається, що багато часу було витрачено даремно на повторення", — критикиня Тереза Лаксон.

"Гра в кальмара 2". Фото: скриншот

Також обурили і не розкриті лінії персонажів, які різко перериваються. Складається відчуття, що режисер з продюсерами спеціально не поспішали з розвитком подій у цьому сезоні, щоб продовжити проєкт на третій.

"Поки він зациклений на смертельних дитячих іграх, які є його хлібом насущним, південнокорейський хіт сценариста/режисера Хван Дон Хека залишається розважальним науково-фантастичним трилером. Однак занадто часто він забуває, що рухає ним, і, що так само прикро, не може розв'язати свої численні сюжетні лінії до кінця свого надто короткого семисерійного показу", — пише Нік Шагер.

Серіал "Гра в кальмара 2". Фото: скриншот

Водночас є занепокоєння, що численні повтори і відчуття "дня Бабака" використані спеціально. Однак такий задум зіграв злий жарт, й акції компанії вже стрімко повзуть вниз.

"Ви почуєте те, що по суті чули в першому сезоні. Ви побачите те, що бачили в першому сезоні. І якщо ви випадково почуєте або побачите щось нове, це, найімовірніше, буде від персонажа, який дуже схожий на когось, кого ви бачили, як він помирає — або вбиває когось — вперше. Можна припустити, що це зроблено навмисно. Ця "Гра в кальмара" — це пристрій доставки "речей, які ви вже бачили раніше", — констатує Джеймс Поневозік.

Промо "Гра в кальмара 2". Фото: скриншот

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