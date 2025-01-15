"Игра в кальмара" - продолжение бьет рекорды по просмотрам

Кадры из второго сезона "Игры в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix/

Новый сезон знаменитого сериала "Игра в кальмара" спустя несколько недель после выхода бьет рекорды по просмотрам. Второй сезон стал третьим по популярности на стриминговой платформе Netflix.

Об этом сообщает Variety.

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Успех второго сезона "Игры в кальмара"

Новые серии уже собрали 152,5 миллиона просмотров на Netflix. Сейчас "Игра в кальмара 2" занимает третье место в рейтинге популярности, уступив лишь своему первому сезону (265 миллионов) и "Венздей" (252 миллиона).

За четыре дня после премьеры 26 декабря второй сезон "Игры в кальмара" собрал 68 миллионов просмотров, что стало крупнейшим телевизионным дебютом Netflix за всю историю.

Неделю спустя он собрал 126,2 миллиона просмотров за 11 дней — больше, чем любой другой сериал Netflix за это время.

Напомним, ранее мы писали, что критики захейтили второй сезон "Игры в кальмара". А также фаны нашли не менее интересную альтернативу "Игре в кальмара".