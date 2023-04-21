Акторка українського походження Ірина Горбачова з‘явилася на Московському кінофестивалі

Ірина Горбачова. Фото: росЗМІ

Акторка Ірина Горбачова, яка у 2021 році вийшла заміж за відомого українського музиканта Антона Савлепова, неочікувано для всіх з'явилася на червоній доріжці Московського кінофестивалю. Акторка відвідала відкриття заходу 20 квітня.

Поки Савлепов (соліст гурту "Quest Pistols") переспівує свої культові пісні українською, Горбачова позує перед об'єктивами російських ЗМІ та ділиться світлинами у своєму Instagram.

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Подробиці скандалу

Ірина Горбачова народилася у Маріуполі, але будувати кар'єру вирішала в Росії. Незважаючи на те, що акторка багато часу проводила в українській столиці, де і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, вона регулярно знімалася у російському кіно та відвідувала московські світські заходи.

Ірина Горбачова на червоній доріжці Московського міжнародного кінофестивалю. Фото: росЗМІ

20 квітня у Москві стартував Московський міжнародний кінофестиваль, де також помітили Ірину. Незважаючи на війну в Україні, акторка вирішила відвідати захід та жваво позувала на червоній доріжці.

Цікаво, що Ірина досі не давала жодних коментарів з приводу війни в Україні та ніяк не відреагувала на жахливі події в рідному Маріуполі.

Нагадаємо, раніше співак Jah Khalib виправдовувався перед росіянами за підтримку України, а репер Потап вибачився за пісню "Волонтер".