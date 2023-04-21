Актриса украинского происхождения Ирина Горбачева появилась на Московском кинофестивале

Ирина Горбачева. Фото: росСМИ

Актриса Ирина Горбачева, которая в 2021 году вышла замуж за известного украинского музыканта Антона Савлепова, неожиданно для всех появилась на красной дорожке Московского кинофестиваля. Актриса посетила открытие 20 апреля.

Пока Савлепов (солист группы "Quest Pistols") перепевает свои культовые песни на украинском языке, Горбачева позирует перед объективами российских СМИ и делится фотографиями в своем Instagram.

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Подробности скандала

Ирина Горбачева родилась в Мариуполе, но строить карьеру решала в России. Несмотря на то, что актриса много времени проводила в украинской столице, где и познакомилась со своим будущим мужем, она регулярно снималась в российском кино и посещала московские светские мероприятия.

Ирина Горбачева на красной дорожке Московского международного кинофестиваля. Фото: росСМИ

20 апреля в Москве стартовал Московский международный кинофестиваль, где также была замечена Ирина. Несмотря на войну в Украине, актриса решила посетить мероприятие и активно позировала на красной дорожке.

Интересно, что Ирина так и не давала комментариев по поводу войны в Украине и никак не отреагировала на ужасные события в родном Мариуполе.

Напомним, ранее певец Jah Khalib оправдывался перед россиянами за поддержку Украины, а рэпер Потап извинился за песню "Волонтер".