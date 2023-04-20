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Ганьба: репер Jah Khalib виправдовується перед росіянами за підтримку України

20 квітня 2023 10:53
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова
Ганьба: репер Jah Khalib виправдовується перед росіянами за підтримку України
Репер Jah Khalib. Фото: Instagram/jahkhalib
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова

Зовсім нещодавно ми писали про анонсований концерт Jah Khalib у Москві та дивувалися тому, як можно одночасно захоплюватися українським народом та виступати при цьому перед агресивним ворогом, але співак довів, що заради грошей готовий зробити все.

Виконавець ніяк не коментував ситуацію, аж поки російські пропагандисти не почали закликати Мінкульт відмінити всі концерти Jah Khalib у Росії. Намагаючись уникнути повної заборони виступати на території країни-агресора, співак зробив шокуючу заяву

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Не зважаючи на те, що Бахтіяра Мамедова (справжнє ім’я співака) прийнято вважати казахським виконавцем, а сам він не втрачає нагоди нагадати всім, що живе в Алмати, співає він виключно російськомовні пісні. 

Допис співака на сторінці в Instagram. Фото: Instagram/jahkhalib

За декілька років до початку війни співак майже весь час жив у Києві, де і познайомився зі своєю дружиною Марією. Заради Мамедова українка навіть прийняла іслам, але це не завадило виконавцю зрадити Батьківщину коханої.

Допис співака на сторінці в Instagram. Фото: Instagram/jahkhalib

Jah Khalib, який на початку вторгнення ховався у бомбосховищах Києва та захоплювався мужністю українського народу, тепер дякує виключно "простим людям з України" за те, що допомогли йому та його вагітній дружині врятуватися. Схоже, що всі інші українці, які кожен день захищають свою рідну землю від загарбника, для нього раптово перестали існувати.

Нещодавно актор студії "Квартал 95" висміяв Ані Лорак за ганебне інтервью, а продюсер Ігор Кондратюк зробив для співачки невтішне передбачення.  

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