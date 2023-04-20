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"Не тримайте на мене зла, я цього не хотів": Потап благає українців про вибачення

20 квітня 2023 11:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Потап відреагував на хейт українців – деталі скандалу
Український репер Потап на інтерв'ю телеканалу Інтер. Фото: youtube.com/watch?v=tQc0GDt5-SQ&t
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український репер та продюсер, актор та заслужений артист України Потап звернувся до публіки. Популярний артист відреагував на хейт, який з’явився після того, як він випустив пісню "Волонтер", але зробив це лише через місяць.

Відповідне інтерв’ю з Потапом розмістили на порталі "Bigmir".

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Нещодавно український репер, повернувшись до України, випустив новий трек "Волонтер". Таким чином він хотів подякувати людям, які є волонтерами під час війни. Але українці не оцінили його пісню, вважаючи, що він лише їх принизив.

Потап
Український репер Потап під час інтерв'ю каналу "1+1" в YouTube. Фото: youtube.com/watch?v=NM1LAinYnUo&t

Тільки через місяць Потап вирішив набратися сміливості та вперше висловитися на цю тему. За словами репера, краще отримати негативні коментарі за свою працю, аніж "залишитися в тіні". Потап стверджує, що його стиль роботи завжди є різким, але це не значить, що він хотів образити когось.

"Я можу бути різким, але завжди вмію попросити вибачення, коли для когось це здалося образливим. І справді – у цій пісні я не мав мети образити когось, тож, будь ласка, не тримайте на мене зла. Якщо є люди, чиї почуття я зачепив – я цього не хотів. Пісня може подобатися, може, ні. Це вибір людини, і я завжди його поважаю", – заявив Потап.

Потап
Продюсер Потап на інтерв'ю каналу "ЖВЛ" в YouTube. Фото: youtube.com/watch?v=Pmwa_FVUeXw&t

Також український репер заявив, що зараз не потрібно засуджувати творчість зірок, адже вони працюють тільки на благо країни.

"Зараз взагалі такий час, що хейту багато. Але якщо говорити саме про артистів, то найгірше – залишитися непоміченим. Коли його творчість не викликає жодних реакцій. Тому хейт для мене – це не страх. У разі пісні "Волонтер" для мене справді головною метою було присвятити її волонтерам, бо ці люди – ті, без яких ми ніколи не переможемо", – також додав репер.

Нагадаємо, ми писали про те, що репер Потап випустив нову пісню про українських волонтерів.

Раніше ми розповідали, що продюсер та репер Потап розповів про те, як потрапив під обстріл в Ізраїлі.

Також ми повідомляли про те, як репер Потап просував кар’єру молодих виконавиць.

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