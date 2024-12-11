Прем'єра "28 років потому" запланована на липень 2025 року

Кадри з фільму "28 днів потому". Фото: скриншот YouTube

Нова частина зомбі-горору "28 років потому" вийде майже через три десятиліття після виходу першої частини. Багато шанувальників розгледіли в новому трейлері стрічки оскароносного актора Кілліан Мерфі, що грав головного героя в першій частині.

Трейлер був опублікований на YouTube.

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Стрічка розповідає про "вірус люті", який витік з лабораторії біологічної зброї та заразив людей.

У третій частині група вцілілих живе у карантині на маленькому острові. Один з героїв залишає острів та виявляє таємні жахи, які змінили не лише інфікованих зомбі, але й тих, хто вижив.

На одному з будинків у кадрі білою фарбою написане ім'я "Джиммі". Це може це бути посиланням до персонажа Кілліана Мерфі — Джима.

Проте, схоже, головний герой не пережив смертельного вірусу. Багато фанатів вважають, що персонаж Мерфі з оригінального фільму, Джим, показаний в трейлері зомбі.

Кілліан Мерфі зомбі. Фото: скриншот YouTube

Фільм "28 років потому" вийде в прокат 20 червня 2025 року.

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