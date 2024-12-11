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Новый трейлер "28 дней спустя" — вернется ли Киллиан Мерфи

11 декабря 2024 19:18
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Премьера "28 лет спустя" запланирована на июль 2025 года.
Фото из фильма "28 дней спустя". Фото: скриншот YouTube
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Новая часть зомби-хорора "28 лет спустя" выйдет почти через три десятилетия после выхода первой части. Многие поклонники разглядели в новом трейлере лента оскароносного актера Киллиан Мерфи, игравшего главного героя в первой части.

Трейлер был опубликован на YouTube.

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Лента рассказывает о "вирусе ярости", который вытек из лаборатории биологического оружия и заразил людей.

В третьей части группа уцелевших обитает в карантине на маленьком острове. Один из героев покидает остров и обнаруживает тайные ужасы, которые изменили не только инфицированных зомби, но и выживших.

На одном из домов в кадре белой краской написано имя Джимми. Это может быть ссылкой к персонажу Киллиана Мерфи — Джима.

Однако, похоже, главный герой не пережил смертельного вируса. Многие фанаты считают, что персонаж Мерфи из оригинального фильма Джим показан в трейлере зомби.

Трейлер "28 лет спустя"
Киллиан Мерфи зомби. Фото: скриншот YouTube

Фильм "28 лет спустя" выйдет в прокат 20 июня 2025 года.

Напомним, ранее мы писали о пятерке атмосферных мультфильмов на тему Рождества . Также мы рассказывали, какие интересные фильмы выйдут на следующий год.

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