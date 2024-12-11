Премьера "28 лет спустя" запланирована на июль 2025 года.

Новый трейлер "28 дней спустя" — вернется ли Киллиан Мерфи
Новая часть зомби-хорора "28 лет спустя" выйдет почти через три десятилетия после выхода первой части. Многие поклонники разглядели в новом трейлере лента оскароносного актера Киллиан Мерфи, игравшего главного героя в первой части.
Трейлер был опубликован на YouTube.
Новая часть "28 лет спустя"
Лента рассказывает о "вирусе ярости", который вытек из лаборатории биологического оружия и заразил людей.
В третьей части группа уцелевших обитает в карантине на маленьком острове. Один из героев покидает остров и обнаруживает тайные ужасы, которые изменили не только инфицированных зомби, но и выживших.
На одном из домов в кадре белой краской написано имя Джимми. Это может быть ссылкой к персонажу Киллиана Мерфи — Джима.
Однако, похоже, главный герой не пережил смертельного вируса. Многие фанаты считают, что персонаж Мерфи из оригинального фильма Джим показан в трейлере зомби.
Фильм "28 лет спустя" выйдет в прокат 20 июня 2025 года.
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