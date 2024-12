Які хітові фільми вийдуть взимку 2025 року — відео

Глядачі в кінотеатрі. Фото: Pexels

Наступний рік вийде доволі продуктивним на кінопрем’єри. Так, наприклад, у 2025-му в прокаті очікуються нові фільми з, зокрема, Педро Паскалем, Флоренсом П’ю, Робертом Паттінсоном, Ке Хуі Куаном і Майклом Джорданом. Буде чимало сиквелів, перезапусків, адаптацій і сміливих експериментів.

Новини.LIVE розкаже про деякі фільми, які, згідно з відгуками у мережі, з нетерпінням чекають глядачі в багатьох країнах світу. І реліз їх відбудеться до кінця поточної зими.

Читайте також:

Роббі Вільямс: Better Man

За словами творців напівбіографічного фільму, це феєричний та революційний музичний байопік про злети та падіння британського хітмейкера та поп-зірки Роббі Вільямса, автора таких хітів як Rock DJ, Feel, Supreme та багатьох інших. Саундтреком тізера став трек Вільямса Let Me Entertain You.

Ікона англійської поп-музики не тільки надає зухвалу оповідь для Better Man, але й схвалює дику ідею режисера "Найвеличнішого шоумена" Майкла Грейсі перетворити центральну тему з поганого хлопчика на скандального шимпанзе. Актор Джонно Девіс ("Мисливці") і команда Weta FX співпрацюють, щоб створити портрет Вільямса, який є настільки ж обурливим, як і захоплюючим. Дата релізу — 9 січня.

Знову в дії

У червні 2022 року стало відомо, що Камерон Діаз повертається до зйомок у кіно для участі в екшн-комедії Сета Гордона та Брендана О'Брайена. це став першим кінопроєктом голлівудської зірки з 2014 року. Весь цей час Камерон приділяла родині. Тож не дивно, що до цієї стрічки прикута увага багатьох кінопоціновувачів.

За сюжетом, Емілі (Камерон Діаз) і Мет (Джеймі Фокс) давно залишили позаду життя агентів ЦРУ, але змушені повернутися у світ шпигунства, коли їхнє прикриття зривається. Дата релізу на стримінговій платформі Netflix — 17 січня.

Бріджит Джонс. Закохана у хлопця

В день всіх закоханих, 14 лютого, вийде довгоочікувана четверта частина відомої франшизи з Рене Зеллвеґер у головній ролі. Реліз попереднього фільму відбувся у 2016-му. Минуло 24 роки з того часу, як Рене Зеллвеґер і Г'ю Грант вперше запалили серця як гаряча, але невідповідна пара закоханих.

І тепер вони возз'єдналися для нової пригоди про п'ятдесятилітніх, які подорослішали, але не повністю. Втім, тут несподівано з’являється молодий красунчик, якого зіграв Лео Вудолл.

Капітан Америка: Чудесний новий світ

Це перший фільм у франшизі де роль Капітана Америки виконає Ентоні Макі. Після зустрічі з новообраним президентом США Таддеусом Россом (Гаррісон Форд), Сем опиняється в епіцентрі міжнародного скандалу. Він має з’ясувати мету підступної глобальної змови до того, як її справжній лідер Червоний Галк змусить весь світ червоніти від люті.

Режисером фільму став Джуліус Она, а продюсерами — Кевін Файґе та Нейт Мур. Стрічка зʼявиться в українських кінотеатрах 13 лютого.

Пригоди Паддінгтона в Перу

Родина Браунів вирушає до Перу, щоб відвідати рідний край Паддінгтона та його тітку Люсі. Але по приїзду виявляється, що тітка Люсі зникла й начебто відправилася у загадкову подорож глибоко у джунглі Амазонки.

Сміливий Паддінгтон, як завжди, без жодних роздумів вирушає на порятунок. А Брауни традиційно вирушають за Паддінгтоном. Наймасштабніша пригода, неочікувана небезпека і таємниці давніх скарбів чекають на героїв з 16 січня в кінотеатрах України.

Акторами озвучки героїв виступили Г’ю Бонневіль, Олівія Колман, Антоніо Бандерас, Емілі Мортімер, Джулі Волтерс, Джим Бродбент та інші суперзірки.

Нагадаємо, раніше ми писали про п’ятірку атмосферних мультфільмів на тему Різдва. Також ми розповідали, що зірка "Гаррі Поттера" заборгував податковій понад 2 млн доларів.