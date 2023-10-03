Новий зворушливий хіт: SHUMEI заспівав про кохання у старості

Співак SHUMEI. Фото: instagram.com/shumei.music

Артист SHUMEI, відомий як каверами, так і власними композиціями, випустив зворушливу пісню "Волосся" про щире кохання. Трек війде в альбом "Комета".

Про прем’єру співак повідомив у своєму Instagram.

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Кохання жило, живе і житиме попри все

Український артист SHUMEI випустив новий сингл "Волосся", який розтопить серця кожного. Ця пісня здатна зіграти на усіх струнах душі тих, хто вірить у силу кохання. Посил, енергетика, неземний голос та переплетіння почуттів – ось, що робить цей трек по-справжньому особливим.

Пісня розповідає про відголоски почуттів і емоцій, які вирують у серці в моменти найглибшого і найщирішого кохання. Пісня вирізняється ще і своїми романтичними відтінками та ніжною музикою, що переносять слухачів у світ безмежної любові та прив’язаності до своєї половинки.

"Кохання – те, що нас рятує, оберігає і мотивує. Навіть, якщо воно живе на відстані кількох сотень кілометрів", — каже артист.

Цей трек співак записав одразу після повернення з Американського благодійного туру, де зібрав кілька мільйонів на потреби ЗСУ. Текст до пісні писав разом із відомим поетом Дмитром. SHUMEI переконує, що кохання жило, живе і житиме попри все.

Також SHUMEI презентував кліп на пісню "Волосся". У відеороботі панує атмосфера трепетного кохання. Та найцікавіше – рояль, який використали у зйомках. Він самостійно, без жодного втручання, грав композицію під час знімального процесу.

Прихильники виконавця вже поділилися враженнями від пісні у коментарях і вони у захваті. Дехто з них вже чув трек раніше на концерті і зізналися, що дуже чекали на реліз пісні.

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