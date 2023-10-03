Новый трогательный хит: SHUMEI спел о любви в старости

Певец SHUMEI. Фото: instagram.com/shumei.music

Артист SHUMEI, известный как каверами, так и собственными композициями, выпустил трогательную песню "Волосы" об искренней любви. Трек войдет в альбом "Комета".

О премьере певец сообщил в своем Instagram.

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Любовь жила, живет и будет жить

Украинский артист SHUMEI выпустил новый сингл "Волосы", который растопит сердца каждого. Эта песня способна сыграть на всех струнах души тех, кто верит в силу любви. Посыл, энергетика, неземной голос и переплетение чувств – вот что делает этот трек по-настоящему особенным.

Песня рассказывает об отголосках чувств и эмоций, бушующих в сердце в моменты самой глубокой и искренней любви. Песня отличается еще и своими романтическими оттенками и нежной музыкой, переносящими слушателей в мир безграничной любви и привязанности к своей половинке.

"Любовь – то, что нас спасает, оберегает и мотивирует. Даже если она живет на расстоянии нескольких сотен километров", — говорит артист.

Этот трек певец записал сразу же после возвращения из Американского благотворительного тура, где собрал несколько миллионов для ВСУ. Текст песни писал вместе с известным поэтом Дмитрием. SHUMEI убеждает, что любовь жила, жива и будет жить несмотря ни на что.

Также SHUMEI презентовал клип на песню "Волосы". В видеоработе царит атмосфера трепетной любви. Но самое интересное – рояль, который принимал участие в съемках. Он самостоятельно, без всякого вмешательства, играл композицию во время съемочного процесса.

Поклонники исполнителя уже поделились впечатлениями от песни в комментариях и они в восторге. Некоторые из них уже слышали трек раньше на концерте и признались, что очень ждали релиз песни.

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