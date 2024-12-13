Що подивитись на Netflix — святкові фільми

Мультфільм "Те Різдво". Фото: скриншот

До Різдва залишається кілька тижнів, а святкова атмосфера відчувається вже і в морозному повітрі. На стрімінговій платформі Netflix з'являється все більше і більше сімейних фільмів, які перетворять вечір в атмосферну казку.

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Те Різдво

На маленьке містечко Веллінгтон насувається сильний шторм у різдвяну ніч. Родини та навіть Санта змушені адаптуватися до нових реалій. Діти беруть на себе відповідальність за святкування і влаштовують незабутні частування.

SMS перед Різдвом

Мануальний терапевт Адді випадково отримує текстове повідомлення від старшої жінки Нани, яка нібито запрошує її на Різдво. Випадкове SMS перевертає життя Адді і свято перетворюється на новорічну пригоду.

Різдвяне побачення з герцогом

Емма має чимало досвіду невдалих стосунків, тому присвятила життя роботі та саморозвитку. Їй пропонують попрацювати у крижаному готелі, і там вона зустрічає загадкового чоловіка. Він виявляється справжнім принцом, про якого мріють мільйони жінок.

Повернути додому Різдво

Професор військової історії та власник антикварної крамниці об'єднують зусилля, щоб знайти власника історичної форми часів Другої світової війни. У процесі розслідування вони виявляють любовний лист, залишений у кишені форми. Це спонукає їх розкрити таємниці власного минулого.

Різдво на Віндмілл-Вей

Молода дівчина Міа Мейєр сподівається на те, що її мама Енн переможе на майбутньому конкурсі різдвяної випічки на фестивалі в Голландії. Однак напередодні цієї події Міа дізнається несподівану новину — мама продала документ на сімейну власність у Віндмілл-Вей. Ця новина неабияк вражає Мію, яка так любила їхній родинний будинок, де мешкало кілька поколінь, а забудовником виявляється її колишній бойфренд Бреді.

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