Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Новинки Netflix, которые подарят праздничное настроение — трейлер arrow

Новинки Netflix, которые подарят праздничное настроение — трейлер

13 декабря 2024 23:00
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Что посмотреть на Netflix — праздничные фильмы
Мультфильм "То Рождество". Фото: скриншот
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

До Рождества остается несколько недель, а праздничная атмосфера ощущается уже и в морозном воздухе. На стриминговой платформе Netflix появляется все больше и больше семейных фильмов, которые превратят вечер в атмосферную сказку.

Редакция Новини.LIVE делится новинками.

Читайте также:

То Рождество

На маленький городок Веллингтон надвигается сильный шторм в рождественскую ночь. Семьи и даже Санта вынуждены адаптироваться к новым реалиям. Дети берут на себя ответственность за празднование и устраивают незабываемые угощения.

SMS перед Рождеством

Мануальный терапевт Адди случайно получает текстовое сообщение от старшей женщины Наны, которая якобы приглашает ее на Рождество. Случайное SMS переворачивает жизнь Адди, и праздник превращается в новогоднее приключение.

Рождественское свидание с герцогом

Эмма имеет много опыта неудачных отношений, поэтому посвятила жизнь работе и саморазвитию. Ей предлагают поработать в ледяном отеле и там она встречает загадочного мужчину. Он оказывается настоящим принцем, о котором мечтают миллионы женщин.

Вернуть домой Рождество

Профессор военной истории и владелец антикварного магазина объединяют усилия, чтобы найти владельца исторической формы времен Второй мировой войны. В процессе расследования они обнаруживают любовное письмо, оставленное в кармане формы. Это побуждает их раскрыть тайны собственного прошлого.

Рождество на Виндмилл-Вэй

Молодая девушка Миа Мейер надеется, что ее мама Энн победит на предстоящем конкурсе рождественской выпечки на фестивале в Голландии. Однако накануне этого события Миа узнает неожиданную новость — мама продала документ на семейную собственность в Виндмилл-Вэй. Эта новость очень впечатляет Мию, которая так любила их семейный дом, где проживало несколько поколений, а застройщиком оказывается ее бывший бойфренд Брэди.

Мы рассказывали, как снимали откровенную сцену с раздеванием в фильме "Памфир". Также в столице презентовали новую комедию "Собрание ОСМД".

кино Netflix фильм актеры Рождество

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:54 Цифры шокируют — сколько теряет Украина из-за теневых iPhone 16

23:49 Россия, вероятно, выводит войска из Сирии, — FT

23:38 Зеленский провел кадровые изменения в Ставке — что уже известно

23:33 Умеров встретился с комиссаром ЕС по обороне — что обсудили

Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

23:17 "СИЧ Украина" разработала новый тип турникетов для военных

23:03 Военнослужащий ушел в СЗЧ — суд принял решение

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

22:33 Терехов ответил, сколько домов в Харькове нельзя восстановить

22:33 На Хмельниччине судили мужчину, который вызвал полицию на ТЦК

23:54 Цифры шокируют — сколько теряет Украина из-за теневых iPhone 16

23:49 Россия, вероятно, выводит войска из Сирии, — FT

23:38 Зеленский провел кадровые изменения в Ставке — что уже известно

23:33 Умеров встретился с комиссаром ЕС по обороне — что обсудили

23:17 "СИЧ Украина" разработала новый тип турникетов для военных

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

23:03 Военнослужащий ушел в СЗЧ — суд принял решение

22:33 Терехов ответил, сколько домов в Харькове нельзя восстановить

22:33 На Хмельниччине судили мужчину, который вызвал полицию на ТЦК

22:31 ИИ показал, как выглядели бы Леди Ди, Пресли и Монро сегодня

22:27 В Грузии ввели штрафы за маски и пиротехнику на акциях протеста

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024
Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам