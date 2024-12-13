Что посмотреть на Netflix — праздничные фильмы

Мультфильм "То Рождество". Фото: скриншот

До Рождества остается несколько недель, а праздничная атмосфера ощущается уже и в морозном воздухе. На стриминговой платформе Netflix появляется все больше и больше семейных фильмов, которые превратят вечер в атмосферную сказку.

Редакция Новини.LIVE делится новинками.

Читайте также:

То Рождество

На маленький городок Веллингтон надвигается сильный шторм в рождественскую ночь. Семьи и даже Санта вынуждены адаптироваться к новым реалиям. Дети берут на себя ответственность за празднование и устраивают незабываемые угощения.

SMS перед Рождеством

Мануальный терапевт Адди случайно получает текстовое сообщение от старшей женщины Наны, которая якобы приглашает ее на Рождество. Случайное SMS переворачивает жизнь Адди, и праздник превращается в новогоднее приключение.

Рождественское свидание с герцогом

Эмма имеет много опыта неудачных отношений, поэтому посвятила жизнь работе и саморазвитию. Ей предлагают поработать в ледяном отеле и там она встречает загадочного мужчину. Он оказывается настоящим принцем, о котором мечтают миллионы женщин.

Вернуть домой Рождество

Профессор военной истории и владелец антикварного магазина объединяют усилия, чтобы найти владельца исторической формы времен Второй мировой войны. В процессе расследования они обнаруживают любовное письмо, оставленное в кармане формы. Это побуждает их раскрыть тайны собственного прошлого.

Рождество на Виндмилл-Вэй

Молодая девушка Миа Мейер надеется, что ее мама Энн победит на предстоящем конкурсе рождественской выпечки на фестивале в Голландии. Однако накануне этого события Миа узнает неожиданную новость — мама продала документ на семейную собственность в Виндмилл-Вэй. Эта новость очень впечатляет Мию, которая так любила их семейный дом, где проживало несколько поколений, а застройщиком оказывается ее бывший бойфренд Брэди.

Мы рассказывали, как снимали откровенную сцену с раздеванием в фильме "Памфир". Также в столице презентовали новую комедию "Собрание ОСМД".