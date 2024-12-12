Олександр Яцентюк зізнався, як знімали еротику в Памфірі — деталі

Актор Олександр Яцентюк у фільмі "Памфір". Фото: скриншот

Український актор Олександр Яцентюк розповів про зйомки найскладнішої сцени в фільмі "Памфір". Він розсекретив, як створювали еротичний епізод з роздяганням однієї з героїнь.

Деталями артист поділився в телепрограмі "Аргумент кіно".

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Актор Олександр Яцентюк, який зіграв одну з головних ролей в фільмі "Памфір", розповів деталі зйомок. Він описав картину, як "сімейну драму, історія про батька та сина".

"Про нерозривні стосунки, які, на жаль, є не в багатьох сім'ях. Люди можуть довіряти одне одному незалежно від віку. У зніманні мені допоміг особистий досвід спілкування з сином", — поділився актор.

Соломія Кирилова у фільмі "Памфір". Фото: скриншот

Також Яцентюк розповів, як знімали натуралістичну еротичну сцену з Соломією Кириловою.

"Я не впевнений, що можу про це говорити без акторки Соломії Кирилової, але там була пророблена робота з боку режисера. Коли ти роздягаєшся догола, а навколо тебе 60 чоловік стоїть, то це занадто… Були певні моменти, які ми попередньо проговорили з Соломією. Підготовлювали себе до цієї сцени. Було декілька дублів (і це найважче), бо ти хочеш, щоб все зняли за раз. В день знімань, а ти вже знайомий з партнеркою, тобі вже набагато легше, якийсь великий вантаж злітає", — розповідає Олександр Яцентюк.

Нагадаємо про ТОП-10 фільмів та серіалів, які зараз дивляться українці на Netflix. Також на війні загинув художник-постановник, який працював над фільмом "Памфір".