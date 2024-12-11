У Києві відбулася премʼєра комедії Збори ОСББ — фоторепортаж

Команда фільму "Збори ОСББ". Фото: пресцентр

У Києві відбулася зіркова премʼєра наелектризованої комедії "Збори ОСББ". З 12 грудня 2024 в усіх кінотеатрах країни — дистрибʼютор Green Light Films.

Дивіться фоторепортаж премʼєри комедії "Збори ОСББ", де зафіксовані емоції перших глядачів стрічки.

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У Києві відбулася премʼєра комедії "Збори ОСББ"

У столичному кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) пройшла гучна прем’єра нової української комедії "Збори ОСББ". Понад 600 гостей, серед яких зірки шоу-бізнесу, лідери думок та представники медіа, зібралися, щоб першими побачити фільм, який вже з 12 грудня стартує в усіх кінотеатрах країни.

Запрошення на допрем'єрний показ стрічки. Фото: пресцентр

Показ фільму в залах супроводжувався сміхом, часом нервовим (адже кожен впізнав на екрані себе самого чи свого сусіда), а титри супроводжувалися гучними оваціями.

Зірки шоу-бізнесу, які прийшли підтримати нову українську комедію "Збори ОСББ". Фото: пресцентр

Дистриб’ютор фільму — Green Light Films

На прем’єрі були присутні творці фільму: сценарист і продюсер Іван Мелашенко, режисер Мітя Шмурак, оператор-постановник Тимофій Аврамчук.

Показ фільму "Збори ОСББ". Фото: пресцентр

Серед акторів можна було зустріти Євгена Яновича (айтівець Тарас), Мішу Лебігу (геймер Кирило), Тоню Хижняк (Юля, яка чи не найбільше піклується про купівлю генератора), Михайла Кукуюка (Гриша, який ганяє китайські електрокари), Ігор Портянко (шкільний вчитель історії Паша), Ольгу Сумську (Ірину, директорку дитсадочка), Ангеліну Самчик (Надя, ідеальна друга половинка Тараса), Марію та Олександра Рудинських (сімейна пара, що має двійко дітлахів — Антон та Оксана).

Креативний продюсер Іван Мелашенко. Фото: пресцентр

Ольга Сумська, Ангеліна Самчик та Марія Рудинська фотографуються під час допрем'єрного показу комедії. Фото: пресцентр

Захід відвідали численні знаменитості: співачки TARABAROVA, TAYANA, Анна Трінчер, репер Yarmak, шоумен Олександр Педан, тревел-блогер Антон Птушкін, громадські діячі Сергій Стерненко та Ігор Лаченков, актори студії "Мамахихотала", ведучі Андрій Чорновол та Міла Єрємєєва та інші. Їхні враження від фільму були виключно позитивними.

Громадський дія Сергій Стерненко під час допрем'єрного показу. Фото: пресцентр

Ігор Лачен на показі комедії "Збори ОСББ". Фото: пресцентр

"Дуже тепле, новорічне, сімейне кіно, яке варто подивитися усім. Це добре сімейне кіно з класними історіями. Ви обовʼязково себе впізнаєте", — поділився враженнями Андрій Ісаєнко, актор фільмів "Щедрик" та популярного телесеріалу "Жіночий лікар. Нове життя".

Міла Єремеєва. Фото: пресцентр

"Це було не смішно, бо це правда. Не можна про таке знімати кіно. Мій будинок 2 тижні тому в реальному житті придбав генератор, ми його купували 9 місяців! Я це все прожив! Насправді, на злобу дня, це було дуже-дуже весело. Якщо Михайлу Лебізі не дадуть "Оскар" за найкращого актора цього року, то "Оскар" треба закривати", — відгукнувся про комедію Віталій Волочай (V1lat), спортивний коментатор.

Женя Янович, Міша Лебіга, Міша Кацурін та Антон Птушкін. Фото: пресцентр

"Мені реально сподобався фільм. Я вважаю, що команда великі молодці, провели гарну роботу. А ще мені дуже сподобалося, що використали класичну музику. Бо класика в слоу-моушн це смішно! Я сміявся! Мені було прям смішно", — розповів після показу режисер та тревел-блогер Антон Птушкін.

Женя Янович, Олександр Хоменко та Віктор Ткаченко. Фото: пресцентр

"Всім раджу до перегляду. Це настільки душевно, настільки на часі! Дуже теплий фільм про кожного з нас", — поділилася враженнями TARABAROVA.

Співачка TARABAROVA на показі стрічки. Фото: пресцентр

Про що фільм

Напередодні новорічних свят жителі звичайного багатоквартирного будинку збираються, щоб обговорити купівлю спільного генератора. Однак сусіди, які місяць не могли узгодити колір фарби для лавок, не здатні порозумітися в цьому питанні й поготів. Тож старі конфлікти переростають у непримиренне протистояння. Чи зможуть сусіди перебороти чвари й хоча б раз у житті об'єднатися?

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